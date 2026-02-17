Nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra-beelden onthullen hoe het Privacy Display mogelijk werkt

De Samsung Galaxy S25 Ultra (Beeld: Future / Lance Ulanoff)

Het lijkt er tot nu toe op dat we over het algemeen geen hele grote upgrades moeten verwachten voor de Samsung Galaxy S26-serie (ten opzichte van de Galaxy S25-serie). Meerdere leaks wijzen erop dat de nieuwe telefoons vergelijkbare designs en specs zullen hebben als hun voorgangers uit de Samsung Galaxy S25-serie. Toch lijkt de Samsung Galaxy S26 Ultra in ieder geval één erg grote upgrade te krijgen en Samsung heeft inmiddels ook al een tweede teaser hiervoor gedeeld.

We hebben het hier over het zogenaamde Privacy Display. Dit is een feature die het mogelijk moet maken om sommige delen van je scherm (of je volledige scherm) te verduisteren voor mensen die er vanaf de zijkant naar kijken. Dat betekent dus dat mensen die naast je staan niet zomaar belangrijke berichten op je telefoon mee kunnen lezen.

Samsung deelde een tijdje geleden al een teaser voor deze feature en nu is de functie nog een keer vertoond, en ook duidelijker te zien, in een YouTube-video. Die video zie je hieronder.

Zoals je kan zien, zullen telefoons met deze feature een optie hebben om het hele scherm te verbergen voor mensen die er niet recht van voren tegenaan kijken. Aan het einde van de video wordt duidelijk gemaakt dat de feature zal verschijnen op 25 februari en dat is natuurlijk ook wanneer we de lancering van de Galaxy S26-serie verwachten. Tot nu toe hebben leaks echter wel gesuggereerd dat deze feature alleen beschikbaar zal zijn op het nieuwe Ultra-model.

Aanpasbaar niveau van privacy

Hoewel deze video alleen een optie toont om het hele scherm te verbergen voor anderen, lijkt het Privacy Display echter toch nog slimmer te zijn dan dat. Zo suggereerde de eerdere teasers van het bedrijf ook al dat je bijvoorbeeld alleen specifieke berichten kan laten verbergen. Daarnaast hebben we inmiddels ook screenshots gezien van verschillende opties voor de Privacy Display-feature.

Die screenshots werden gedeeld door Tarun Vats, een leaker met een redelijk goede reputatie. Zoals je hieronder kan zien, is er mogelijk dus ook een optie om het Privacy Display automatisch in te schakelen wanneer je bepaalde gevoelige apps gebruikt of wanneer je apps op een drukbezochte locatie gebruikt. Ook is er een optie te zien waarmee je het scherm kan laten dimmen wanneer het Privacy Display geactiveerd is voor nog meer privacy.

Galaxy S26 Ultra feature👀Privacy Display pic.twitter.com/Kf2edTCXsIFebruary 17, 2026

Je kan de functie blijkbaar ook laten activeren wanneer je buitenshuis bent en het bijvoorbeeld specifiek je schermvergrendeling, afbeeldingen, notificaties en 'picture-in-picture'-schermen laten verbergen.

Als de gelekte screenshots accuraat zijn, dan lijken we vrij veel opties te krijgen om de functie naar wens aan te passen en te gebruiken. Dat kan hem dus erg handig maken. Toch zouden we je op dit punt wel nog aanraden om de informatie uit de screenshots met een korreltje zout te nemen, want we zien hier onder andere meerdere schrijffouten en Privacy Display staat niet altijd met hoofdletters in de tekst. Ook wordt het soms Private Display genoemd.

Het zou wel kunnen gaan om een vroege versie van de software, waarvoor de vertaling nog niet helemaal goed is geregeld, maar het kan ook gewoon verzonnen zijn. Gelukkig hoeven we naar verwachting niet lang meer te wachten om hierachter te komen, want het volgende Galaxy Unpacked-event vindt plaats op 25 februari.