Samsung kondigt verbeterde versie van Bixby aan: "Alledaagse taken worden makkelijker"

Samsung heeft het bètaprogramma voor de verbeterde versie van Bixby aangekondigd. Die is bedoeld om te werken als een "op gesprekken gericht hulpmiddel" voor apparaten. De update maakt de interactie met Samsung Galaxy-apparaten intuïtiever, zodat gebruikers gewoon in natuurlijke taal hun vragen kunnen stellen.

Met Bixby kunnen gebruikers hun Samsung Galaxy-apparaten bedienen via natuurlijke taal, zonder dat ze exacte namen van instellingen of commando's nodig hebben. Gebruikers hoeven niet te leren hoe apparaatmenu's zijn opgebouwd of specifieke termen te onthouden om dingen gedaan te krijgen; ze kunnen gewoon in hun eigen woorden beschrijven wat ze willen, of vragen waarom iets op hun apparaat gebeurt. Bixby begrijpt de bedoeling hiervan en onderneemt de juiste actie, waardoor het minder tijd en moeite kost om de dagelijkse instellingen en functies van het apparaat te beheren.

Een gebruiker kan bijvoorbeeld zeggen: "Ik wil niet dat het scherm vergrendelt terwijl ik er nog naar kijk". Bixby begrijpt het verzoek en schakelt onmiddellijk de instelling 'Houd scherm aan tijdens het bekijken' in, zonder dat de gebruiker door de instellingen hoeft te gaan of de exacte naam van de functie hoeft te weten.

In plaats van algemene instructies te geven, herkent Bixby de huidige instellingen van het apparaat en kan verschillende mogelijke oplossingen voorstellen.

Doorzoek het web in real-time

Bixby kan ook online informatie raadplegen vanaf nu. Bixby heeft toegang tot live- en actuele informatie, waarbij de resultaten verschijnen in Bixby's eigen gebruikersinterface. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld tegen Bixby zeggen: "Zoek hotels in Seoul die zwembaden voor kinderen hebben". Bixby verwerkt de opdracht en biedt relevante zoekresultaten binnen de interface.

Houd er ten slotte rekening mee dat Bixby momenteel alleen de volgende talen ondersteunt: Engels (VK), Engels (VS), Engels (India), Frans (Frankrijk), Duits (Duitsland), Italiaans (Italië), Japans (Japan), Koreaans (Zuid-Korea), Mandarijn (China), Spaans (Spanje), Portugees (Brazilië) en Spaans (Latijns-Amerika).