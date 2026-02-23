De Samsung Galaxy S26 en OnePlus 16 lijken dit jaar mooie camera-upgrades te krijgen

De flagship-strijd van 2026

Samsung Galaxy S25-serie
De Samsung Galaxy S25-serie: de S25 Ultra, de S25 Plus en de standaard S25. (Beeld: Samsung)

De Samsung Galaxy S26 en de OnePlus 16 moeten allebei ergens dit jaar verschijnen, maar als we de laatste geruchten moeten geloven, zal het aankomende toestel van OnePlus een betere camera-setup achterop hebben.

De Galaxy S26 wordt woensdag 25 februari al onthuld en de bekende tipgever Ice Universe geeft aan dat de drie Galaxy S26-toestellen allemaal verbeterde ruisonderdrukking voor foto's en video's krijgen, plus een hoge resolutie opnamemodus (met 24MP) die voor "utstekende scherpte" moet zorgen.

OnePlus- en OPPO-camera's

De achterkant van de OnePlus 15

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus 16 is een flagship die waarschijnlijk wat langer op zich laat wachten. Aangezien de OnePlus 15 pas in november 2025 in China werd onthuld, kunnen we zijn opvolger waarschijnlijk rond dezelfde periode in 2026 verwachten.

Het lijkt er wel op dat het nieuwe toestel het wachten waard is. Volgens de tipgever Gm (via Android Headlines) zal de OnePlus 16 de 200MP-periscoopcamera van de OPPO Find X9 Pro gebruiken (OnePlus is dan ook een dochteronderneming van OPPO).

Dat is erg goed nieuws, want de is OPPO Find X9 Pro is een uitstekende smartphone met een geweldig camerasysteem achterop. Als de OnePlus 16 een camerasysteem van hetzelfde niveau kan aanbieden, dan wordt het weer een extra sterke concurrent voor de andere flagships die ongeveer binnen de komende 12 maanden worden gelanceerd.

We krijgen eerst nog te zien wat Samsung te bieden heeft met zijn Galaxy S26-serie, vervolgens krijgen we ongetwijfeld nog nieuwe Pixels en nieuwe iPhones en tegen het einde van het jaar kunnen we dus eens goed bekijken wat de OnePlus 16 in vergelijking met die toestellen te bieden heeft.

