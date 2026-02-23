De Samsung Galaxy S26 en OnePlus 16 lijken dit jaar mooie camera-upgrades te krijgen

De Samsung Galaxy S26 en de OnePlus 16 moeten allebei ergens dit jaar verschijnen, maar als we de laatste geruchten moeten geloven, zal het aankomende toestel van OnePlus een betere camera-setup achterop hebben.

De Galaxy S26 wordt woensdag 25 februari al onthuld en de bekende tipgever Ice Universe geeft aan dat de drie Galaxy S26-toestellen allemaal verbeterde ruisonderdrukking voor foto's en video's krijgen, plus een hoge resolutie opnamemodus (met 24MP) die voor "utstekende scherpte" moet zorgen.

Het valt nog te bezien of we qua pure specs ook nog een upgrade krijgen. Er wordt verwacht dat veel van de camera-upgrades voor de Galaxy S26-serie softwarematige upgrades zullen zijn. De camera's zouden (over het algemeen) gewoon dezelfde hoeveelheid megapixels behouden als de camera's van de Galaxy S25-serie.

Natuurlijk is elke upgrade welkom, ook een softwarematige upgrade, en daarnaast worden de nieuwe telefoons natuurlijk ook weer sneller dankzij nieuwe chips. Samsung heeft al een tijd en datum gedeeld voor zijn aankomende Galaxy Unpacked-evenement en we brengen je natuurlijk zoals gewoonlijk weer op de hoogte van de interessantste aankondigingen.

OnePlus- en OPPO-camera's

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus 16 is een flagship die waarschijnlijk wat langer op zich laat wachten. Aangezien de OnePlus 15 pas in november 2025 in China werd onthuld, kunnen we zijn opvolger waarschijnlijk rond dezelfde periode in 2026 verwachten.

Het lijkt er wel op dat het nieuwe toestel het wachten waard is. Volgens de tipgever Gm (via Android Headlines) zal de OnePlus 16 de 200MP-periscoopcamera van de OPPO Find X9 Pro gebruiken (OnePlus is dan ook een dochteronderneming van OPPO).

Dat is erg goed nieuws, want de is OPPO Find X9 Pro is een uitstekende smartphone met een geweldig camerasysteem achterop. Als de OnePlus 16 een camerasysteem van hetzelfde niveau kan aanbieden, dan wordt het weer een extra sterke concurrent voor de andere flagships die ongeveer binnen de komende 12 maanden worden gelanceerd.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We krijgen eerst nog te zien wat Samsung te bieden heeft met zijn Galaxy S26-serie, vervolgens krijgen we ongetwijfeld nog nieuwe Pixels en nieuwe iPhones en tegen het einde van het jaar kunnen we dus eens goed bekijken wat de OnePlus 16 in vergelijking met die toestellen te bieden heeft.