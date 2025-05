Nieuwste Samsung Galaxy S25 Edge-leak onthult het design en een mogelijke prijs

We zijn eigenlijk inmiddels al wel klaar voor de volledige onthulling van de Samsung Galaxy S25 Edge, die waarschijnlijk voor ons op 13 mei om 02:00 uur 's nachts zal plaatsvinden. Nu hebben we echter voor deze officiële onthulling toch nog een nieuwe leak binnengekregen die ons een idee geeft van de mogelijke prijs van het toestel.

De bekende tipgever @MysteryLupin heeft een screenshot van een productpagina voor de telefoon bij een retailer gedeeld en hierop zien we nogmaals de superdunne behuizing van de Galaxy S25 Edge. Natuurlijk kregen we in januari ook al een eerste blik op dit design.

De productpagina is voor het model met 256GB aan opslagruimte en we gokken dat dit ook de goedkoopste variant van de Edge zal zijn. De Samsung Galaxy S25 Ultra begint bijvoorbeeld ook bij 256GB.

Volgens deze leak zou een 256GB-variant van de Galaxy S25 Edge in het VK 1.099 pond kosten (omgerekend ongeveer 1.300 euro). Hoewel de omgerekende europrijs waarschijnlijk niet accuraat zal zijn, geeft dit wel weer aan dat het toestel goedkoper zal zijn dan het Ultra-model, maar ook dat hij flink duurder is dan de standaard Samsung Galaxy S25. De 256GB-variant van dat model kost in het VK 859 pond en hier 959 euro.

De juiste prijs?

S25 Edge pic.twitter.com/pbMCL68dNsMay 10, 2025

Het komt niet echt als een verrassing dat de Samsung Galaxy S25 Edge een premium prijs zal hebben. Dit is dan ook een high-end toestel dat natuurlijk met de nodige moeite ontworpen is om hem zo dun mogelijk te maken.

Eerdere leaks gaven al aan dat de prijs van de aankomende telefoon onder die van de Samsung Galaxy S25 Ultra zou zitten, maar boven die van de Samsung Galaxy S25 Plus. Het Plus-model met 256GB aan opslagruimte heeft een adviesprijs van 1.149 euro.

Wanneer de telefoon eenmaal officieel onthuld is, zijn er dus vier verschillende Galaxy S25-modellen om uit te kiezen. De beste keuze voor jou hangt natuurlijk van je specifieke wensen, vereisten en budget af. Als je de S25 Edge bij zijn release echter toch iets te duur vindt, kan je natuurlijk altijd even wachten totdat de prijzen wat gedaald zijn. Dat zal ongetwijfeld gebeuren naarmate we dichterbij de release van de Samsung Galaxy S26-serie komen.

We zullen je natuurlijk op de hoogte brengen van alle officiële details over de Galaxy S25 Edge na het evenement. Als je echter zelf 's nachts wil opblijven, kan je ook hier het evenement online bekijken (of op de Amerikaanse website van Samsung).