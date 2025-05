Hebben we echt extreem dunne smartphones nodig?

Er is altijd wel weer een nieuwe trend die smartphonefabrikanten proberen te volgen en recente aankondigingen, geruchten en leaks suggereren dat de grote smartphonemerken zich nu focussen op het maken van zo dun mogelijke toestellen.

Aan het begin van het jaar kregen we al een eerste blik te zien op Samsungs nieuwe superdunne smartphone, de Samsung Galaxy S25 Edge, maar we hebben ook al meerdere geruchten gehoord over een aankomend iPhone 17 Air-model (of 17 Slim). Het lijkt er dus op dat in ieder geval deze twee smartphonegiganten de strijd met elkaar aangaan op dit vlak.

Ook in de wereld van foldables ligt de focus op het zo dun mogelijk maken van het apparaat. Zo probeert elke fabrikant steeds weer een stukje van de dikte van hun vouwbare toestellen af te schaven. Zo hebben we al over verschillende aankomende modellen gehoord dat ze misschien de dunste vouwbare smartphones tot nu toe worden.

Nu vraag ik me af: waarom deze focus op extra dunne smartphones?

Indrukwekkend... maar waarom?

(Image credit: Jamie Richards / Future)

Begrijp me niet verkeerd, het is zeker indrukwekkend om te zien hoe dun smartphones tegenwoordig gemaakt kunnen worden. Op een gegeven moment is er nog amper ruimte voor de USB-C-poort en toch zijn alle belangrijke onderdelen nog steeds aanwezig.

Soms voelt het echter wel gewoon alsof bepaalde ontwikkelingen worden doorgevoerd simpelweg omdat het kan of omdat het indrukwekkend klinkt. Dat is ergens ook nog wel te begrijpen, want dit soort ontwikkelingen kunnen toestellen zoals de Galaxy S25 Edge wel onderscheiden van de concurrentie. Een Edge-model zal in 2025 misschien meer aandacht krijgen dan bijvoorbeeld het Plus-model waarvan sommige mensen zich afvragen waarom hij nog bestaat.

Toch vraag ik me wel af waarom de focus hier nu op ligt. Bij foldables is het nog te begrijpen, want die stop je dichtgevouwen in je broekzak en dan is zo'n apparaat toch al gauw wel merkbaar dikker dan een reguliere smartphone. Persoonlijk heb ik echter zelfs niet al te veel moeite om de Fold-modellen van Samsung en Google (met hoesjes) in mijn broekzak kwijt te kunnen, maar ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen wel een beetje lastig is.

Bij een (boekvormige) vouwbare smartphone is er in ieder geval wel nog een beetje ruimte in de breedte om de onderdelen te verdelen. Dat is natuurlijk ook een uitdaging als er wel een redelijk grote batterij en een goed camerasysteem in verwerkt moeten worden, maar er is iets meer ruimte om mee te werken dan in een reguliere smartphone met een vergelijkbare dikte.

Vinden mensen een Galaxy S25 te dik? Ik heb namelijk al jarenlang niet echt meer het gevoel gehad dat smartphones te dik zijn. Daarnaast heb ik ook liever een iets dikkere telefoon (of net zo dik als de meeste huidige flagship modellen) met een grotere batterij dan een extra dun model... gewoon omdat hij dun is.

Compromissen

(Image credit: Future/Viktoria Shilets)

Het is niet alleen dat ik een dunnere smartphone niet zo heel erg nodig vind. Bij een extra dunne smartphone komen simpelweg ook bepaalde compromissen kijken. Als je een moderne smartphone uit elkaar haalt, zal je zien dat alles vrij krap verpakt zit in de behuizing, dus zelfs als je een paar millimeter van de dikte afhaalt, kan dat al een flinke impact hebben op wat er allemaal nog in de behuizing past.

Wat we tot nu toe hebben gehoord over de Galaxy S25 Edge, suggereert dat het toestel een 3.900mAh-batterij heeft. De capaciteit is dus minder groot dan bij de 4.000mAh van de standaard Galaxy S25 en dat terwijl de grootte van het AMOLED-scherm ongeveer even groot lijkt te worden als dat van de Galaxy S25 Plus. Naar verwachting krijgt de Edge ook dezelfde Snapdragon 8 Elite-chip, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat hij energie-efficiënter zal zijn. Dit alles betekent dus ongetwijfeld dat de batterijduur wel wat slechter zal zijn dan bij de rest van de Galaxy S25-serie.

De zogenaamde iPhone 17 Air zou tenminste misschien nog een next-gen batterij met een hogere dichtheid kunnen krijgen volgens een leak. In dat geval zou het superdunne model misschien nog een vergelijkbare batterijduur kunnen bieden als de dikkere modellen uit de serie. Dat klinkt al iets beter. Tegelijkertijd, als er een efficiëntere, compactere batterijtechnologie beschikbaar is, heb ik alsnog liever een hogere capaciteit in dezelfde vormfactor dan dezelfde capaciteit in een dunnere vormfactor. Toch zou deze optie misschien in ieder geval al interessanter zijn voor mensen die een dunnere telefoon toch wel handig vinden.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De dunnere behuizing heeft ook niet alleen invloed op de batterij, maar bijvoorbeeld ook op de beschikbare ruimte voor de camera's. In zowel officiële als gelekte afbeeldingen is dan ook te zien dat de Galaxy S25 Edge maar twee camera's achterop heeft. Bij de iPhone 17 Air zou dat misschien geen verrassing zijn, want iPhone-instapmodellen hebben meestal maar twee camera's, maar bij de Galaxy S-serie krijg je er inmiddels toch al jaren minstens drie.

De Edge heeft naar verwachting alleen een hoofdcamera en een ultrawide. Wel zou het gaan om een 200MP-hoofdcamera met de optie om tot 2x in te zoomen met zoom van "optische kwaliteit". 200MP klinkt natuurlijk wel indrukwekkend, maar we moeten nog maar zien wat voor sensor deze camera gebruikt, want veel ruimte voor een grote sensor zal er dus niet zijn. We gokken dat hij niet zal concurreren met de beste cameratelefoons op de markt.

Zelfs als ik weer zou willen overstappen van een foldable naar een "normale" smartphone, zou ik toch de eerste generatie van deze superdunne smartphones nog maar even overslaan. Het lijkt erop dat allerlei andere merken momenteel veel vooruitgang boeken met hun batterijtechnologieën, zoals OnePlus met de 6.000mAh-batterij in de OnePlus 13. Als we eenmaal op het punt beland zijn dat je zelfs met de meest dunne toestellen kan genieten van een batterijduur van zo'n twee dagen (of langer), dan worden andere onderdelen zoals de dikte van het toestel voor mij misschien pas belangrijker.