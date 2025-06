Gelekte foto's Samsung Galaxy Z Fold 7 wijzen op dun frame en groot camerablok

Het lijkt er steeds meer op dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7 volgende maand groots onthuld zullen worden. Een paar nieuwe gelekte beelden geven ons alvast een beter beeld van hoe de Fold eruit zal zien.

Allereerst is er een afbeelding van een Galaxy Z Fold 7-hoesje op Reddit verschenen (via 9to5Google), waarop te zien is hoe dun de telefoon zal zijn, zelfs wanneer deze is dichtgevouwen, en hoe ver de cameramodule aan de achterkant zal uitsteken.

Samsung heeft al bevestigd dat dit de dunste foldable in de serie tot nu toe wordt, terwijl andere geruchten wijzen op een mogelijke, aanzienlijke camera-upgrade. Dat zou de uitstekende camerabult kunnen verklaren.

Een andere gelekte afbeelding, opnieuw gepost op Reddit (ook via 9to5Google), toont nogmaals hoe dun de Galaxy Z Fold 7 is. Deze foto lijkt afkomstig van een standaard of display dat gemaakt is voor een evenement. Dit is mogelijk het Unpacked-lanceringsevenement dat naar verluidt in juli plaatsvindt.

Een heleboel om naar uit te kijken

Wat betreft de opvolger van de Galaxy Z Fold 6 hebben we de afgelopen maanden al flink wat geruchten en lekken voorbij zien komen.

Gisteren hoorden we dat de nieuwe foldable mogelijk een verbeterde versie krijgt van Samsung's ProVisual Engine, de AI-beeldverwerkingstechnologie. Die zou zorgen voor betere fotokwaliteit, verbeterde digitale zoom en stabielere video-opnames.

Andere geruchten zijn wat vager: een andere bron meldde dat de Galaxy Z Fold 7 'industrieprimeurs' met zich meebrengt, zonder concreet te zeggen waar het om gaat. Mogelijk gaat het om aanzienlijke verbeteringen aan het scherm, de camera of de batterij.

Samsung zelf heeft al gehint naar een aankomende "Ultra"-foldable, wat zou kunnen betekenen dat deze telefoon een naamswijziging krijgt of veel eigenschappen deelt met de Samsung Galaxy S25 Ultra. Het lijkt er in elk geval op dat er veel is om naar uit te kijken bij de Galaxy Z Fold 7.