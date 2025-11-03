Grote telefotocamera-upgrade onderweg voor alle Samsung Galaxy S26-modellen?

We hoeven misschien nog maar een paar maanden te wachten op de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie en de leaks blijven inmiddels ook maar binnenstromen. Een van de meest recente geruchten suggereert een upgrade voor de telefotocamera op elk S26-model.

Dit nieuws komt vanuit Alchemist Leaks (via Notebookcheck) en bevat informatie over de belangrijkste specs van de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra. De bron bevestigt ook eerdere geruchten die suggereerden dat de Galaxy S26 Edge gecanceld is.

Veel van de specs die genoemd worden, zijn in principe wat we ook al hadden verwacht. Het hoogtepunt is echter de aanwezigheid van een 1/2,55-inch, 12MP-telefotocamerasensor bij alle drie de telefoons. Die sensor is veel groter dan de 1/3,52-inch, 10MP-sensor in de huidige Samsung Galaxy S25-modellen.

De 3x optische zoom zal waarschijnlijk niet veranderen, maar foto's moeten hierdoor wel gedetailleerder zijn en minder ruis vertonen. Een grotere sensor betekent namelijk dat er meer licht kan worden gevangen en dat zorgt dus voor een betere kwaliteit voor je foto's.

Geüpgradede batterijen en nieuwe modellen

De Galaxy S25 Ultra krijgt misschien eindelijk een grotere batterij. (Image credit: Future / Chris Hall)

Dezelfde tipgever suggereert ook dat de S26 Ultra een nog grotere telefotolens kan krijgen, maar dat dit "nog niet bevestigd" is. Er wordt ook gerefereerd naar andere "geüpgradede" camerasensors bij de verschillende modellen, maar hier wordt niet aangegeven hoe groot die sensoren precies zouden zijn.

Samsung-leidinggevenden hebben ook al officieel aangekondigd dat we verbeterde camera's kunnen verwachten op de nieuwe modellen. Dat is goed nieuws, want Samsung krijgt inmiddels al jaren kritiek op het feit dat de camera's bij de Galaxy S-serie zo weinig upgrades hebben gekregen door de jaren heen.

Een ander interessant nieuwtje uit deze leak is dat de Samsung Galaxy S26 Ultra mogelijk een 5.400mAh-batterij krijgt. Dat zou eindelijk een mooie verbetering zijn ten opzichte van de 5.000mAh-batterij die al jaren gebruikt wordt en dus ook in de Galaxy S25 Ultra zit. De tipgever geeft wel aan dat dit een "last minute verandering" is en dat het dus "niet gegarandeerd" is.

Naast het feit dat de leaker heeft gemeld dat de Galaxy S26 Edge inderdaad gecanceld is (net als in eerdere verslagen werd gemeld), heeft deze persoon ook laten weten dat er mogelijk wel een "nog dunner" model onderweg is om de Edge te vervangen. We krijgen mogelijk dus toch weer te maken met vier nieuwe flagships.