Samsung-telefoons ontvangen binnenkort grote update: dit zijn vijf mogelijke nieuwigheden

De voorbije maanden hebben verschillende Samsung-smartphones de update naar One UI 8 (gebaseerd op Android 16) ontvangen. De volgende grote software-update staat al voor de deur en wordt One UI 8.5. Een aantal functies daarvan zijn inmiddels uitgelekt.

One UI 8.5 is nog niet officieel, maar de verwachting is dat Samsung voor het einde van het jaar een bètaprogramma zal lanceren. Ergens in 2026 zou de update voor iedereen beschikbaar moeten worden.

De Samsung Galaxy S26-serie zal waarschijnlijk als eerste de nieuwe software krijgen. We weten nog niet welke andere apparaten compatibel zullen zijn en of alle updates ook op elk toestel zullen werken. Terwijl we wachten op de komst van One UI 8.5, zijn hier vijf geruchten over aankomende functies.

1. Meldingen met prioriteit

(Image credit: @SandeepAdap)

Het lijkt erop dat One UI 8.5 extra functies gaat bevatten om bepaalde meldingen prioriteit te geven boven andere. Dat kan helpen om de stortvloed aan meldingen te filteren.

SammyGuru heeft deze functie zelfs al aan de praat gekregen via gelekte One UI 8.5-code. Meldingen kunnen per app voorrang krijgen, worden gemarkeerd en boven meldingen van andere apps worden geplaatst.

2. Voorinstellingen voor de camera

De camera's op de flagships van Samsung (lees: de Galaxy S-serie) zijn de voorbije jaren flink verwaarloosd. Het basis- en Plus-model hebben al meerdere jaren op rij precies dezelfde camera's. Samsung komt wel vaak met nieuwe camerasoftware en dat is ook in One UI 8.5 zo. De update zal namelijk voorinstellingen voor de camera toevoegen.

Android Authority heeft verwijzingen naar deze voorinstellingen gevonden in een uitgelekte versie van de aankomende software. Je kunt specifieke instellingen voor ISO, belichting, sluitertijd enzovoort aanduiden en tussen deze instellingen schakelen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

3. Object Eraser wordt verplaatst

One UI 8.5: Object eraser has been integrated into generative edit. pic.twitter.com/E2LqSGp2U7October 26, 2025

Van camera-instellingen over naar fotobewerking: @tarunvats33 heeft ontdekt dat de Object Eraser voortaan is geïntegreerd in de Generative Edit in de Samsung Gallery-app.

Dit is geen grote verandering, aangezien een bestaande functie gewoon wordt verplaatst. Het betekent wel dat je nu voorwerpen (of personen) uit foto's kan verwijderen zonder de hele tijd van menu te wisselen.

4. Adaptieve databesparing

Een andere functie die Android Authority in gelekte code heeft ontdekt, is de zogenaamde Adaptive Data Saver. Afgaande op de naam en verwijzingen in de code betekent dit dat video's op sociale media niet automatisch worden geladen, maar alleen wanneer je ze specifiek selecteert.

Dat klinkt handig als je een datalimiet hebt, maar we zullen moeten afwachten hoe dit precies werkt. Volgens de code zullen de snelheid en kwaliteit van de video in de meeste gevallen niet veranderen.

5. Edge Paneel in landschapsmodus

(Image credit: SamMobile)

Het Edge Paneel is een pop-upvenster met snelkoppelingen dat standaard ingeschakeld is in One UI 8. Volgens het team van SamMobile lijkt het erop dat de volgende software-update wat extra flexibiliteit zal toevoegen.

Het Edge Paneel zou voor het eerst liggende weergave ondersteunen, waardoor het makkelijker te gebruiken is met je telefoon in landschapsmodus. Zoals bij alle software-updates zullen we echter moeten afwachten of alle wijzigingen hierboven ook daadwerkelijk doorgevoerd worden in de finale versie.