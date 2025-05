Coolste functie van Samsung Galaxy S25 kan nog beter worden in One UI 8

Een van de coolste Samsung-functies van dit jaar is ongetwijfeld Now Brief en werd geïntroduceerd op de Galaxy S25-serie. Dit overzicht wordt samengesteld met behulp van AI en meerdere keren per dag vernieuwd zodat je altijd gepersonaliseerde, up-to-date informatie krijgt.

Now Brief maakt dan wel onderdeel uit van One UI 7, maar is toch exclusief voor de Galaxy S25-serie. Noch de Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 of Galaxy Z Fold 6 hebben de Now Brief gekregen in de update naar One UI 7.

Dat komt mogelijk door de afhankelijkheid van de Knox-beveiligingschip, die alleen aanwezig is in de Samsung Galaxy S25-serie. Terwijl oudere apparaten Now Brief zullen missen, lijkt het erop dat Galaxy S25-gebruikers wel een upgrade krijgen in de volgende versie van One UI.

Een nieuw gerucht suggereert dat One UI 8 een nieuwe functie genaamd Listen Brief bevat, wat een audioversie van Now Brief zou zijn. De functie werd ontdekt in een blik op nog niet vrijgegeven code door Android Authority.

Now Brief is al een erg handig concept, waarbij nieuws, updates, het weer en meer in een korte feed worden getoond. Degenen die een extra dosis gemak willen, kunnen Listen Brief gebruiken waarbij dit alles voorgelezen wordt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je in de auto zit en je ogen op de weg moet houden.

De bevindingen suggereren dat je kunt kiezen tussen Samsungs en Google's tekst-naar-spraak-verwerking. We vermoeden daardoor dat de Now Brief vrij letterlijk voorgelezen zal worden en niet (nog eens) samengevat zou worden en daarna naverteld.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Het duurt nog wel even voor we One UI 8 zullen zien en het is nog maar de vraag hoe lang Samsung erover zal doen om de update naar oudere toestellen uit te rollen. De update naar One UI 7 verliep namelijk erg stroef en vanwege een onverwachte bug duurde het nog langer voor de eerste lading toestellen de update kon downloaden en installeren.