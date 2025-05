OnePlus 13R werkt nu beter samen met MacBooks

OnePlus heeft vandaag aangekondigd dat de OnePlus 13R, die in januari van dit jaar is gelanceerd, nu is voorzien van O+ Connect. De functie maakt het voor gebruikers mogelijk om hun macOS-computer nauwer te integreren met hun telefoon.

O+ Connect, dat in de komende maanden ook beschikbaar wordt voor de OnePlus 13R, maakt naadloze en draadloze bestandsoverdracht via wifi mogelijk tussen een OnePlus-apparaat en een macOS-computer. Dit gebeurt via de O+ Connect-app of met een eenvoudige ‘drag-and-drop’-interface in de bestandsverkenner.

Om verbinding te maken, gaan gebruikers naar connect.oneplus.com vanaf een compatibele computer. Gebruikers moeten er wel voor zorgen dat ze de nieuwste softwareversie 15.0.0.801(EX01) op hun OnePlus 13R hebben geïnstalleerd. Daarna hoeven ze alleen de instructies voor bestandsoverdracht te volgen.

De introductie van O+ Connect voor OnePlus-apparaten zorgt dus voor het eenvoudig delen van bestanden tussen iOS- en OnePlus-apparaten via de O+ Connect-app, die beschikbaar is in de Apple App Store.