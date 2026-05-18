iPhone Ultra foldable mogelijk uitgesteld tot 2027 vanwege problemen met scharnier

Apple’s langverwachte opvouwbare iPhone, die mogelijk de iPhone Ultra gaat heten, zou volgens meerdere geruchten eindelijk dit jaar verschijnen. Nu lijkt dat toch minder zeker, aangezien een leaker beweert dat Apple tegen problemen is aangelopen.

Volgens Momentary Digital op Weibo, via NotebookCheck), zou de iPhone Ultra “voor onbepaalde tijd” zijn uitgesteld vanwege problemen met de betrouwbaarheid van het scharnier. Dat onderdeel zou blijkbaar niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van Apple.

Specifiek lijkt het erop dat de telefoon niet goed genoeg bestand is tegen langdurig gebruik. Het scharnier zou te veel slijtage vertonen nadat het vaak is geopend en gesloten. Het is niet duidelijk of Apple meer moeite heeft met dit specifieke onderdeel dan andere merken met opvouwbare telefoons, of dat het bedrijf simpelweg hogere eisen stelt. Hoe dan ook zou de iPhone Ultra volgens de leaker worden uitgesteld als Apple het probleem niet kan oplossen.

We denken niet dat Apple het iPhone Ultra-project volledig zal schrappen, zeker niet nu het toestel zo dicht bij de finish lijkt te zijn. Hoewel Momentary Digital beweert dat het uitstel voor onbepaalde tijd kan zijn, achten wij de kans nog steeds groot dat de telefoon in 2027 verschijnt. Dat zou Apple een extra jaar geven om een oplossing te vinden.

Natuurlijk bestaat ook de kans dat Apple het probleem nog op tijd weet op te lossen voor zijn jaarlijkse showcase in september. Misschien kondigt Apple de telefoon wel in september aan, maar volgt de daadwerkelijke release pas in 2027. Er zijn dus nog verschillende scenario’s mogelijk.

Er is één probleem opgelost

Zelfs bij de Samsung Galaxy Z Fold 7 kan je een vouw zien. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

We hopen natuurlijk dat de iPhone Ultra alsnog dit jaar verschijnt, zeker omdat dezelfde leaker ook beweert dat Apple het probleem van een zichtbare vouw in het scherm grotendeels heeft opgelost. Volgens hem is het scherm zelfs na langdurig gebruik “visueel vouwloos”.

Andere opvouwbare telefoons hebben vaak wel een zichtbare vouw in het scherm, al is die de laatste jaren steeds minder opvallend geworden. Lange tijd werd gedacht dat zoiets voor Apple onacceptabel was en dat is misschien één van de verklaringen waarom een opvouwbare iPhone zo lang op zich laat wachten. Ten minste één probleem lijkt dus mogelijk te zijn opgelost.

Als de iPhone Ultra alsnog dit jaar verschijnt, zal dat waarschijnlijk in september gebeuren, naast de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.