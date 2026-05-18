iPhone Ultra foldable mogelijk uitgesteld tot 2027 vanwege problemen met scharnier

Apple’s langverwachte opvouwbare iPhone, die mogelijk de iPhone Ultra gaat heten, zou volgens meerdere geruchten eindelijk dit jaar verschijnen. Nu lijkt dat toch minder zeker, aangezien een leaker beweert dat Apple tegen problemen is aangelopen.

Volgens Momentary Digital op Weibo, via NotebookCheck), zou de iPhone Ultra “voor onbepaalde tijd” zijn uitgesteld vanwege problemen met de betrouwbaarheid van het scharnier. Dat onderdeel zou blijkbaar niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van Apple.

Er is één probleem opgelost

We hopen natuurlijk dat de iPhone Ultra alsnog dit jaar verschijnt, zeker omdat dezelfde leaker ook beweert dat Apple het probleem van een zichtbare vouw in het scherm grotendeels heeft opgelost. Volgens hem is het scherm zelfs na langdurig gebruik “visueel vouwloos”.

Andere opvouwbare telefoons hebben vaak wel een zichtbare vouw in het scherm, al is die de laatste jaren steeds minder opvallend geworden. Lange tijd werd gedacht dat zoiets voor Apple onacceptabel was en dat is misschien één van de verklaringen waarom een opvouwbare iPhone zo lang op zich laat wachten. Ten minste één probleem lijkt dus mogelijk te zijn opgelost.

Als de iPhone Ultra alsnog dit jaar verschijnt, zal dat waarschijnlijk in september gebeuren, naast de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.

Jouri Altorf
