De iPhone 18 krijgt mogelijk eindelijk een camerafunctie die Samsung al in 2021 introduceerde

Alle iPhone-lanceringen van dit jaar zijn inmiddels achter de rug en we kunnen dus aandacht schenken aan 2026 en de iPhone 18, en volgens het nieuwste gerucht zou dit het toestel kunnen zijn waarbij Apple eindelijk kiest voor een selfiecamera onder het scherm.

Volgens de bekende insider Smart Pikachu (via Wccftech) test Apple momenteel onder-displaycameratechnologie voor de iPhone 18-modellen. Dat zou betekenen dat de notch kleiner wordt of zelfs volledig kan verdwijnen.

Klinkt dit bekend? Dat is niet zo gek, want deze ontwikkeling doet al jarenlang de ronde in geruchten over de iPhone. Misschien is 2026 eindelijk het jaar waarin het echt gebeurt. Al blijft het uiteraard allesbehalve zeker.

Andere bronnen hebben eveneens voorspeld dat een Face ID-camera onder het scherm tot de mogelijkheden behoort voor de iPhone 18-modellen. Daarnaast gaan er al langer geruchten dat Apple langzaam toewerkt naar een volledig schermvullende iPhone.

Apple is echt niet de eerste

De Samsung Galaxy Z Fold 3, gelanceerd in 2021 (Image credit: Future)

Andere smartphonefabrikanten experimenteren al jaren met camera’s onder het scherm. Je herinnert je misschien de Samsung Galaxy Z Fold 3 die in 2021 werd gelanceerd en een under-displaycamera in het 7,6-inch hoofdscherm had.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze camera niet bijzonder goed was, en dat Samsung de technologie inmiddels – voorlopig althans – weer heeft losgelaten. Alle Galaxy-toestellen die in 2025 zijn uitgebracht, hebben weer een conventionele selfiecamera, waaronder de Samsung Galaxy Z Fold 7.

Hoewel Apple niet altijd als eerste is met innovaties in de industrie, weet het nieuwe technologie doorgaans wel sterk of niet beter te implementeren dan de meeste merken. Touch ID en Face ID zijn daar goede voorbeelden van, en de opvouwbare iPhone zou dat mogelijk ook kunnen worden.