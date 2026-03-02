Apple onthult iPhone 17e met MagSafe en zonder prijsstijging

Een nieuwe smartphone heeft niet altijd een grootste aankondiging nodig. Dat dacht Apple bij de iPhone 17e, die zonet is aangekondigd. Hij vervangt de iPhone 16e van vorig jaar als budgetgerichte keuze binnen het aanbod. Dat brengt ons meteen bij het goede nieuws, want de adviesprijs van 719 euro is hetzelfde en je krijgt zelfs twee keer meer opslag (256GB i.p.v. 128GB) voor dat geld. We overlopen hieronder de andere nieuwigheden.

Ten eerste is de chipset verbeterd. In de iPhone 17e zit nu de A19-chip, die ook in de iPhone 17 gebruikt wordt. Daarnaast is er nu MagSafe aanwezig, wat nog ontbrak op de iPhone 16e. Dat wil zeggen dat je alle MagSafe-accessoires, van covers tot opladers, ook met deze iPhone kan gebruiken.

Een minpunt is nog steeds de camera. Achteraan zit één 48MP Fusion Camera. Die biedt ondersteuning voor 4K-video en Dolby Vision, terwijl je er twee keer mee kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Vooraan zit nog de oude 12MP-selfiecamera en niet de nieuwe 18MP Center Stage-selfiecamera die de rest van de iPhone 17-serie wel heeft. Als je een selfie in landschapsmodus wil nemen, zal je de iPhone 17e dus fysiek moeten draaien.

Aan het display is ook weinig veranderd: dit is weer een 6,1-inch OLED-display met refresh rate van 60Hz en bovenaan een grote notch. Het display wordt wel beschermd door steviger glas en de iPhone 17e kan opnieuw tegen een duik in het water.

Ten slotte is de iPhone 17e beschikbaar voor pre-order vanaf 4 maart (om 15u15) en ligt hij in de winkel vanaf 11 maart. Hij is met 256GB en 512GB opslag verkrijgbaar voor respectievelijk 719 euro en 969 euro. Naast de zwarte en witte versie heeft Apple nog een derde kleur toegevoegd dit jaar, met name zachtroze.