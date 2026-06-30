Apple-fans niet onder de indruk van iPhone 18 Pro-design in gelekte valtestvideo

Er zijn door de jaren heen al heel wat iPhone-lekken geweest, maar het grootste lek blijft zonder twijfel dat van de iPhone 4. Een prototype van dat toestel werd toen achtergelaten in een bar en later gekocht door Gizmodo. Nu lijkt er mogelijk opnieuw een groot iPhone-lek te zijn opgedoken. Het is niet zo spectaculair als dat lek uit 2010, maar het komt mogelijk wel in de buurt.

Online gaat een video rond die naar verluidt een iPhone 18 Pro toont tijdens een valtest. Opvallend is dat posts met de video snel lijken te verdwijnen. Het is niet duidelijk of dat om juridische redenen gebeurt, of omdat de video nep is.

Op het moment van schrijven staat de video nog online in een post van onder meer @TechKard. Daarin is een toestel te zien dat sterk lijkt op een zilveren iPhone 17 Pro. Het wordt op een oppervlak laten vallen en lijkt daar min of meer ongeschonden uit te komen, al lijkt het toestel niet van een bijzonder grote hoogte te vallen.

Latest Videos From Watch full video here:

iPhone 18 Pro drop test from recent data breach at Apple supplier Tata Electronics.Via:@evleaks #Apple #iPhone18Pro https://t.co/9ZSojlOLSr pic.twitter.com/wdZs6dKuQPJune 30, 2026

Een bescheiden reactie

Als dit echt is, dan gaat het om beelden van een nog niet uitgebrachte iPhone, maanden voor de lancering. Dat is op zich groot nieuws. Toch zijn de reacties online behoorlijk lauw, waarbij de meeste mensen vooral licht teleurgesteld lijken dat het ontwerp niet wordt vernieuwd.

Op Reddit duiken bijvoorbeeld reacties op als “looks just like the 17 pro lol”, “is this not just a 17?” en “that's a nice looking iPhone 17.01 you got there.” Sommige mensen merken ook op dat het toestel iets dikker lijkt dan de iPhone 17 Pro, maar de video lijkt mogelijk wat uitgerekt. Daardoor hoeft het toestel in werkelijkheid niet per se dikker te zijn.

Hoe dan ook lijkt de algemene reactie op vrij weinig neer te komen. Dat is toch een heel ander verhaal dan de hype rond het eerder genoemde iPhone 4-lek.

Tegelijk is er reden om aan dit lek te twijfelen. Reuters meldt dat verschillende details en beelden van de iPhone 18 Pro zijn gedeeld op het dark web, dus dat deel lijkt waarschijnlijk te kloppen. Er wordt aangenomen dat deze video onderdeel is van dat lek. De vroegste post die we ervan konden vinden, kwam echter van een X-account dat zich voordoet als de bekende leaker Evan Blass, maar in werkelijkheid niets met hem te maken heeft. Dat zet de geloofwaardigheid van de video onder druk.

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Of dit nu een echt lek is of niet, we verwachten sowieso niet dat de iPhones van dit jaar er heel anders uit zullen zien. Volgens geruchten bewaart Apple de grotere vernieuwing namelijk voor volgend jaar, wanneer de iPhone zijn twintigste verjaardag viert.