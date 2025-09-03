5 manieren waarop de iPhone 17 Pro de Google Pixel 10 Pro kan verslaan

Apple heeft bevestigd dat zijn jaarlijkse lanceringsevenement plaats zal vinden op 9 september. Dat betekent dat het al bijna zover is voor de lancering van de iPhone 17-serie. Als de laatste geruchten accuraat zijn, krijgen we 9 september de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

Nu we het toch over geruchten hebben: er zal waarschijnlijk veel aandacht zijn voor de iPhone 17 Pro dit jaar dankzij alle geruchten over een vernieuwd design. Veel leakers verwachten op dit punt dat de iPhone 17 Pro de grootste visuele designveranderingen zal introduceren voor de iPhone-serie sinds de lancering van de iPhone 11.

In de tussentijd is de Google Pixel 10 Pro nu al een van de meest verfijnde Android-telefoons op de markt gebleken. Het nieuwe magnetische Pixelsnap-systeem voor accessoires en draadloze opladers ondersteunt niet alleen Google's nieuwe accessoires, maar ook Apple's MagSafe-producten. Het is een interessante ontwikkeling die ook suggereert dat Google zich deels wil richten op Apple-gebruikers.

Wat kan de iPhone 17 Pro dan doen om zijn Android-rivaal te verslaan nu het Pro-model van de Pixel dus meer te bieden heeft dan ooit tevoren? Hieronder lees je vijf manieren waarop Apple kan zorgen dat het toch het beste Pro-model op de markt heeft.

Een verbeterde telefotocamera

De iPhone 17 Pro zou de 5x telefotocamera van de iPhone 16 Pro (hierboven te zien) kunnen inruilen voor een variabele telefotocamera met tot 8x optische zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een van de grotere iPhone 17 Pro-geruchten heeft te maken met de telefotocamera van de telefoon.

Het gerucht suggereert dat we een mogelijke upgrade kunnen verwachten voor de 5x telefotocamera op de iPhone 16 Pro. De nieuwe telefotocamera zou een variabele zoomlens kunnen worden met maximaal 8x optische zoom.

De iPhone 16 Pro heeft dus een 12MP-telefotocamera met 5x optische zoom. De Google Pixel 10 Pro beschikt over een 48MP-telefotocamera met 5x optische zoom en hogere digitale zoom. Er is bij Apple dus zeker ruimte voor verbetering.

Een upgrade naar zo'n soort variabele telefotocamera zou de iPhone 17 Pro niet alleen het vlaggenschip met het verste optische zoombereik maken, maar het zou ook het verwachte vernieuwde design voor de camerabalk van de iPhone 17 Pro kunnen verklaren. Al die extra ruimte in die camerabalk zou gevuld kunnen worden door een extra lange periscooplens en het mechanisme dat nodig is voor variabele optische zoom.

De Google Pixel 10 Pro heeft overigens dus, net als de meeste smartphones op de markt, geen variabele optische zoom. Het toestel kan wel digitaal inzoomen tot 100x, maar qua optische zoom is 5x de enige optie.

Een grotere batterij...

De iPhone 17 Pro (de 16 Pro is hierboven te zien) zou met een grotere batterij een indrukwekkende batterijduur kunnen bieden. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhones hebben kleinere batterijen dan hun rivalen. Dat is al langer bekend en dankzij Apple's geweldige software-optimalisatie is dit over het algemeen ook geen groot probleem bij dagelijks gebruik.

De iPhone 16 Pro heeft een 3.582mAh-batterij en die is zo'n 35% kleiner dan de 4.870mAh-batterij van de Google Pixel 10 Pro. De toestellen wisten echter een vergelijkbare batterijduur te leveren in onze tests (ongeveer 14 uur voor de iPhone en 13 uur en 15 minuten voor de Pixel).

Hoewel een grotere batterijcapaciteit voor de iPhone dus niet nodig is om te concurreren, is het wel een gemakkelijke manier om zijn concurrenten te verslaan. De iPhone 16 Pro en de Google Pixel 10 Pro zijn bijna even groot, dus het lijkt ons wel mogelijk voor Apple om de iPhone 17 Pro te voorzien van een grotere batterij.

Als de iPhone 16 Pro al een langere batterijduur kan bieden dan sommige concurrenten met een kleinere batterij, beeld je dan eens in wat Apple voor elkaar kan krijgen met een grotere batterij.

…met hogere oplaadsnelheden

De iPhone 16 Pro (hierboven te zien) biedt ondersteuning voor bedraad opladen met 30W en draadloos opladen met 25W, maar we zouden nu toch graag een upgrade zien voor de oplaadsnelheden. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vóór de release van de Google Pixel 10-series wezen sommige geruchten al naar upgrades voor alle oplaadsnelheden. We hoopten dan ook iets zoals 60W-snelladen te zien bij de nieuwe flagships.

Helaas kreeg de Pixel 10 Pro maar een vrij kleine upgrade voor bedraad opladen. Het is nu mogelijk om met 30W bedraad op te laden in plaats van met 27W bij de Pixel 9 Pro.

Apple deelt officieel geen informatie over de precieze oplaadsnelheden van zijn iPhone-modellen, maar tests van externe partijen suggereren dat we momenteel te maken hebben met een vergelijkbare oplaadsnelheid van ongeveer 30W (bedraad).

De iPhone 16 Pro kon al sneller draadloos opladen dan Pixel 10 Pro, met 25W in plaats van 15W. Een verbetering voor de bedrade oplaadsnelheid zou de iPhone 17 Pro dus nog aantrekkelijker kunnen maken.

Meer RAM

Apple kan toch wel wat extra gigabytes aan RAM in die behuizing kwijt? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 16 Pro is voorzien van 8GB aan RAM. Dat is genoeg om iOS 18 soepel te draaien en Apple Intelligence mogelijk te maken, maar het is niet bepaald veel vergeleken met zelfs veel middenklasse rivalen.

De Pixel 10 Pro heeft 16GB RAM en dat is een iets geruststellendere hoeveelheid voor mensen die bijvoorbeeld veel multitasken of uitgebreid gebruik willen maken van Google's verschillende Gemini AI-tools en -features.

Net als bij de batterijduur zorgt Apple's uitstekende optimalisatie er hier voor dat je veel voor elkaar kan krijgen met de huidige 8GB RAM, maar meer RAM kan natuurlijk nog betere prestaties mogelijk maken. We zouden de iPhone 17 Pro graag zien met 16GB RAM, maar 12GB zou ook prima zijn.

De Google Pixel 10 Pro biedt overigens ook zeven jaar aan besturingssysteemupdates en hierdoor moet Apple natuurlijk ook wel een beetje nadenken over hoe het met de iPhone 17 Pro zal staan na een vergelijkbare hoeveelheid tijd. Dankzij de verbeterde software-ondersteuning van de concurrentie verwachten mensen nu toch wel telefoons die een goede investering zijn op de lange termijn.

Verbeterde AI

Apple loopt nog een beetje achter op het gebied van AI, zeker met Siri. (Image credit: Apple)

Tot nu toe hebben we het vooral gehad over manieren waarop de iPhone 17 Pro de voorsprong van de iPhone 16 Pro ten opzichte van de Google Pixel 10 Pro kan behouden, of juist net een kleine voorsprong kan creëren, maar er is één vlak waarop Google juist duidelijk een flinke voorsprong heeft.

We hebben het dan natuurlijk over AI. De aanwezigheid van AI op Pixels (en andere Android-telefoons) is exponentieel gegroeid de laatste jaren, terwijl Apple nogal veel moeite lijkt te hebben met het introduceren en uitbreiden van Apple Intelligence.

Dit heeft misschien meer te maken met het tempo van Apple's updates en met de softwareplannen van het bedrijf dan met een specifiek iPhone-model. Nu hardware en software bij de marketing van nieuwe telefoons echter steeds meer met elkaar verbonden zijn, lijkt het toch wel waarschijnlijk dat de iPhone 17 Pro straks toegang moet bieden tot de meest geavanceerde AI-features van Apple.

Om dat ook echt te laten werken in de praktijk, moeten die AI-features natuurlijk ook echt goed werken. Zo kan Siri inmiddels wel echt een goede verbetering gebruiken. Google's Gemini Live wordt namelijk steeds responsiever.

Natuurlijk zijn al deze mogelijke manieren voor de iPhone 17 Pro om de Google Pixel 10 Pro te kunnen verslaan gebaseerd op geruchten. We verwachten ook niet per se dat Apple al deze upgrades zal introduceren, maar een aantal ervan zou toch echt wel fijn zijn.