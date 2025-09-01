Sommige Google Pixel 10-gebruikers hebben problemen met draadloos opladen

Bij een nieuwe telefoonlancering komen meestal wel wat nieuwe problemen kijken, zoals het willekeurig opnieuw opstarten bij de iPhone 16. Nu is het de Google Pixel 10-serie die problemen vertoont bij draadloos opladen volgens meerdere gebruikers.

Het team bij 9to5Google heeft meerdere meldingen van dit probleem verzameld en het lijkt voornamelijk te gaan om problemen waarbij de toestellen erg langzaam opladen of waarbij het opladen na een paar minuten of zelfs seconden alweer stopt.

Je kan een aantal van de meldingen van gebruikers ook zelf lezen in deze Reddit-thread die specifiek gefocust is op problemen met de nieuwe toestellen en de Pixel Stand 2-oplader (die naast de Pixel 6 werd gelanceerd). Het is nog lastig in te schatten hoe groot dit probleem is en hoeveel mensen er dus last van hebben, maar er zijn in ieder geval genoeg gefrustreerde gebruikers te vinden.

9to5Google heeft sommige van de problemen ook zelf ondervonden, maar niet alle problemen die gemeld zijn. Wij hebben tijdens het testen van de Google Pixel 10 overigens zelf geen problemen gehad met draadloos opladen.

Nieuwe standaarden, nieuwe problemen

Meerdere Pixel 10-modellen lijken last te hebben van het probleem, waaronder het Pro-model. (Image credit: Blue Pixl Media)

Het lijkt erop dat alle verschillende Pixel 10-modellen last kunnen hebben van dit probleem, waaronder dus ook de Google Pixel 10 Pro en de Google Pixel 10 Pro XL. Bij de meeste meldingen van dit probleem lijken de gebruikers oudere draadloze opladers te gebruiken, dus het lijkt daar iets mee te maken te hebben.

De Pixel 10-serie heeft qua draadloos opladen nou juist net een upgrade gekregen. Er is nu ondersteuning voor Qi2 en een nieuw magnetisch systeem dat een soort MagSafe-ervaring moet bieden voor Android-fans. Magneten worden hierbij gebruikt om de telefoons en opladers op de juiste manier met elkaar te verbinden.

Het is dus mogelijk dat oudere opladers niet goed samenwerken met de nieuwe oplaadstandaarden die Google gebruikt en dat het draadloos opladen daarom dus niet soepel verloopt. Google heeft hier zelf echter nog niets over gemeld.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Ten slotte is het bedrijf nog niet ingegaan op de klachten, maar hopelijk kan het probleem zo snel mogelijk worden opgelost via nieuwe software. Het zou niet geweldig zijn als al deze gebruikers per se een nieuwe draadloze oplader moeten aanschaffen om weer zonder problemen draadloos te kunnen opladen.