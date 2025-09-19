Liquid Glass zorgt bij sommige iOS 26-gebruikers voor vermoeide ogen en duizeligheid: dit kan je eraan doen

Het is duidelijk dat iOS 26 niet de meest soepele lancering ooit heeft gehad. We hebben onder andere meldingen van gebruikers gezien die spijt hebben van de update vanwege problemen met batterijduur en leesbaarheid van tekst. Nu zijn er ook meldingen gespot van wat serieuzere problemen.

Meerdere Reddit-gebruikers (via Phandroid) hebben aangegeven dat het nieuwe Liquid Glass-design icoontjes er een beetje gedraaid uit kan laten zien, zeker bij wat donkerdere achtergronden of donkere thema's.

Dit zorgt bij sommige gebruikers blijkbaar voor wat duizeligheid en vermoeide ogen. Eén persoon omschreef de nieuwe interface als "een optische nachtmerrie" en een ander geeft aan zich dronken te voelen door de update. Er zijn nog veel meer posts die vergelijkbare dingen claimen.

Icoontjes in deze afbeelding zien er volgens sommige gebruikers dus een beetje gedraaid uit. (Image credit: tantunidevourer)

Het effect vermijden

Gelukkig zijn er een aantal mogelijke oplossingen die je uit kan proberen. Ten eerste kan je kiezen voor de standaard stijl voor icoontjes en een felle achtergrond gebruiken. Dat zou het effect sowieso veel minder snel zichtbaar moeten maken. Toch kan het zijn dat dit het probleem niet volledig oplost voor iedereen.

Een andere stap die je kan zetten, die we hier in detail bespreken, moet iOS 26 ook iets aangenamer maken om naar te kijken. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en Tekstgrootte en schakel 'Transparantie Verminderen' in.

In hetzelfde submenu vind je ook een optie om het contrast mee te verhogen. Dat kan eventueel ook nog helpen.

Natuurlijk is het niet ideaal dat je zelf met dit soort verstopte instellingen moet gaan spelen om je telefoon weer comfortabel te kunnen gebruiken. Hopelijk kan Apple de Liquid Glass-interface dan ook wat aanpassen met een toekomstige update om alles wat beter zichtbaar te maken voor mensen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

In de tussentijd kan je meer lezen over onze ervaringen met iOS 26 en de nieuwste iPhones in onze reviews voor de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.