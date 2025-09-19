Apple belooft "zeldzaam" cameraprobleem van de iPhone 17 Pro en iPhone Air op te lossen

Het lijkt erop dat de lancering van de iPhone Air en de iPhone 17 Pro misschien niet zo soepel is verlopen als Apple had gehoopt. De camera's op sommige van de telefoons hebben te maken met glitches in bepaalde scenario's. Er is gelukkig wel een oplossing onderweg.

Het probleem werd opgemerkt door Henry Casey van CNN (via MacRumors). Hij merkte dat er zwarte vierkantjes en witte kronkellijntjes te zien waren bij sommige foto's die tijdens een concert gemaakt waren. Blijkbaar had Casey dit probleem bij één op de tien afbeeldingen.

Volgens een woordvoerder van Apple "kan [dit] gebeuren in erg zeldzame gevallen wanneer een LED-display extreem fel is en direct in de camera schijnt". Apple zegt dat er al een oplossing bedacht is en dat deze zal verschijnen in een "aankomende software-update".

Het is niet duidelijk of dit probleem ook kan voorkomen bij de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max. Die toestellen zijn natuurlijk wel tegelijkertijd gelanceerd. Bij TechRadar zijn we dit probleem echter op geen enkele nieuwe iPhone tegengekomen.

Op de dag van release al een oplossing?

De camera's achterop de iPhone 17 Pro. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Deze iPhones liggen pas vanaf vandaag, 19 september, in de winkel en als het goed is worden pre-orders ook pas vanaf vandaag geleverd. Het is het dus zeker waard om even te checken of er meteen al een update te downloaden is om dit probleem op te lossen als je een nieuwe iPhone hebt besteld.

Apple heeft niet echt gezegd wat de precieze oorzaak van de glitches is, maar in de MacRumors-forums wordt er gespeculeerd dat het mogelijk wordt veroorzaakt door de manier waarop iPhones foto's met meerdere belichtingen maken en deze tot één uiteindelijke foto combineren.

Dat is overigens redelijk standaard voor smartphones op dit punt, want het zorgt ervoor dat je de beste delen van al die belichtingen kan combineren om een zo gebalanceerd en natuurlijk mogelijk eindresultaat te krijgen. Het lijkt echter dat er hier dus iets misgaat bij deze beeldverwerking.

Vanaf vandaag kan je de nieuwe iPhone 17 Pro en iPhone Air, met hun respectievelijke startprijzen van 1.329 euro en 1.229 euro, dus in huis halen. Als je dus vreemde glitches in je afbeeldingen ziet verschijnen, dan weet je dat er een oplossing onderweg is.