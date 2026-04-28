"Zeker goed nieuws": grote Pixel-bug wordt aangepakt, maar er is ook een nieuw probleem

We hebben goed en slecht nieuws als het gaat om de huidige staat van Google Pixel-bugs. Eén vervelend probleem krijgt nu eindelijk de nodige aandacht van de Google-engineers, terwijl een ander probleem nu ook alweer is verschenen.

Laten we maar beginnen met het goede nieuws. Google test momenteel een oplossing voor een bug die ervoor heeft gezorgd dat sommige Pixels de afgelopen weken vast zijn komen te zitten in een bootloop. Dit probleem leek ineens bij sommige gebruikers te verschijnen na de Pixel Drop van maart 2026.

Volgens meerdere verslagen hadden meerdere Pixel-toestellen dus ineens problemen met opstarten. Na de update bleven ze maar continu herstarten. De enige optie om aan dit probleem te ontsnappen, was om de telefoon volledig te resetten en dat is ook niet echt een ideale oplossing.

Het artikel gaat hieronder verder.

Nu heeft één gebruiker een update gepost (via Android Authority) met "zeker goed nieuws". De gebruikers stelt dat er een "potentiële bèta-update [is] om het probleem op te lossen". Die fix moet de telefoons weer normaal laten functioneren, zonder dat daar een volledige reset voor nodig is. De update is nog niet naar iedereen uitgerold, maar zou binnenkort wel breed beschikbaar moeten zijn. Dit suggereert dus dat Google erachter is gekomen wat precies het probleem was.

Alweer nieuwe problemen

(Image credit: Future)

Er lijkt dus eindelijk een oplossing onderweg te zijn voor die vervelende bug, maar nu zorgt een andere bug ook alweer voor veel frustraties bij gebruikers. Android Authority laat weten dat er inmiddels vrij veel klachten zijn gedeeld over trage prestaties op Pixel-telefoons. Het lijkt erop dat dit mogelijk het gevolg is van de updates van maart en april.

Hoewel vooral de Google Pixel 8- en Pixel 9-toestellen lijken te zijn getroffen, zijn er ook meldingen van gebruikers met andere modellen gespot, zoals zelfs de Google Pixel 6 uit 2021.

De klachten noemen onder andere "erg vervelende lag" en toetsenborden die blijven hangen tijdens het typen. Tot nu toe hebben we nog geen officiële reactie van Google gekregen, los van dat iemand van het bedrijf om meer informatie heeft gevraagd. Er lijkt opnieuw ook nog geen betrouwbare oplossing te zijn (los van een volledige reset).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Google bouwt met dit soort problemen niet echt een geweldige reputatie op en het helpt ook niet dat dit problemen zijn die we al eerder hebben gezien bij Pixel-telefoons. Laten we maar hopen dat dit nieuwe probleem snel wordt opgelost en Pixel-eigenaars hun telefoons even zonder bugs kunnen gebruiken.