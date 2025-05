De Samsung Galaxy Z Flip 6 is niet langer mijn favoriete vouwbare smartphone en dit is waarom

Als je op zoek gaat naar een vouwbare telefoon in Nederland en België, heb je niet veel keuze. Momenteel zijn Samsung, Google, OnePlus en Motorola de enige vier merken die hier een vouwbare telefoon verkopen. Als je specifiek een clamshell foldable wil die dichtklapt zoals een oude klaptelefoon, is de keuze nog beperkter. Dan heb je namelijk de keuze uit de Samsung Galaxy Z Flip en Motorola razr.

Vorige zomer zei ik dat ik eerder een Samsung Galaxy Z Flip 6 zou kopen dan een iPhone en ik blijf nog steeds bij die mening. Er is nu echter een andere telefoon die ik eerder zou kopen in plaats van de Galaxy Z Flip 6 en dat is de nieuwe Motorola razr 60 ultra. Ik heb beide telefoons voor een langere tijd gebruikt en hoewel geen van beide slecht is, scoort de Motorola razr 60 ultra betere punten in de categorieën die er voor mij echt toe doen.

Groter is in dit geval beter

Het grootste verschil tussen de Samsung Galaxy Z Flip 6 en Motorola razr 60 ultra zie je al aan de buitenkant. De schermen aan de buitenkant zijn van een drastisch andere kwaliteit en de onbetwiste winnaar is hier Motorola.

Het scherm aan de buitenkant van de Samsung is 3,4 inch groot, heeft een refresh rate van 60Hz, resolutie van 720 x 748 pixels en piekhelderheid van 1.600 nits. Dit coverscherm heeft een unieke vorm waarbij er een stukje verder naar beneden loopt naast de camera's.

De Motorola heeft op zijn beurt een groter scherm van 4 inch dat ook op elk ander vlak beter presteert. De refresh rate bedraagt 165Hz, de piekhelderheid 3.000 nits en de resolutie 1.272 x 1080 pixels. Dit coverscherm loopt ook volledig om de camera's heen.

Het coverscherm van de Motorola razr 60 ultra is niet alleen groter, maar biedt ook meer mogelijkheden. Je kan onder andere widgets op het coverscherm plaatsen, terwijl je bij de Galaxy Z Flip 6 alleen apps erop kan plaatsen. Het proces om apps op het coverscherm te laten werken, is daarnaast veel omslachtiger bij Samsung dan bij Motorola.

De extra schermruimte bij de Motorola zorgt ervoor dat het makkelijker is om het coverscherm te gebruiken. Waar ik bij de Galaxy Z Flip 6 soms het gevoel had dat het toetsenbord iets te klein was om comfortabel te gebruiken, was dat nooit zo bij de razr 60 ultra.

Grote verschillen in camerakwaliteit

Camera's zijn voor velen een belangrijk (of zelfs het belangrijkste) onderdeel van een smartphone en voor mij persoonlijk is dat niet anders. Ik gebruik mijn smartphone dagelijks om foto's te maken en video's op te nemen. Ook op dit vlak is er weinig discussie mogelijk en komt de Motorola razr 60 ultra als winnaar uit de bus.

De camera's op de Samsung Galaxy S25 Ultra zijn dan wel van topklasse, maar hetzelfde kan ik niet zeggen over de camera's op de Galaxy Z Flip 6. De 50MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera komen qua kwaliteit overeen met die van de Samsung Galaxy S25. Het verschil is dat de Galaxy S25 nog een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom heeft. Er zijn ook enkele functies die Samsung niet overneemt op de Galaxy Z Flip-serie, waaronder 8K-video.

Waar Samsung duidelijk hun beste camerafuncties op hun Ultra-telefoon wil houden, is dat niet het geval bij Motorola. De Motorola razr 60 ultra heeft een gelijkaardige 50MP-hoofdcamera als de Galaxy Z Flip 6, maar een 50MP-groothoekcamera met een groter diafragma dat meer licht binnenlaat. Het zijn vooral de software en beeldverwerking die het verschil maken bij Motorola. De camera's van de razr 60 ultra hebben namelijk Pantone Validated Colour en Skin Tones. Op vlak van video is er ondersteuning voor zowel opnames in 8K/30fps als opnames in Dolby Vision.

De foto's met de Galaxy Z Flip 6 en Motorola razr 60 ultra zullen niet altijd grote onderlinge verschillen vertonen. Er waren wel enkele momenten waarop duidelijk werd wat het effect was van de Pantone Validated Colors bij Motorola. In de galerij hieronder staan enkele foto's met beide smartphones en het valt vooral op dat de kleurenweergave van de Galaxy Z Flip 6 soms te levendig is tegenover de werkelijkheid en soms zelfs de kleuren helemaal vervormt.

Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen de voorkeur geeft aan de natuurlijke afwerking van de Motorola razr 60 ultra. Samsung staat immers al langer bekend om hun verzadigde nabewerking van foto's en als je een trouwe Samsung-gebruiker bent, vind je dit mogelijk mooier.

Los van wat mooier is of niet, heb ik bij de razr 60 ultra het gevoel dat je echt het beste krijgt dat Motorola te bieden heeft. Er is inderdaad geen telefotocamera, maar de twee camera's die er zijn, kunnen concurreren met die van de Motorola edge 50 ultra. De camera's op de Galaxy Z Flip 6 stellen daarentegen weinig voor tegenover die van de Galaxy S25 Ultra.

Motorola is en blijft de batterijkoning

Een ander onderdeel dat voor mij van groot belang is, is de batterij. Dan heb ik het niet alleen over de batterijduur, maar ook over hoe snel ik de batterij weer kan opladen. Bij gemiddeld gebruik haal je met beide vouwtelefoons een volledige dag, al moet ik erbij vermelden dat de Motorola vaak enkele procentjes meer overhad in de tank aan het einde van de dag. Dat is ook logisch, want de Galaxy Z Flip 6 heeft een 4.000mAh-batterij, terwijl de razr 60 ultra een 4.700mAh-batterij heeft.

De laadsnelheid is de doorslaggevende factor hier. De Galaxy Z Flip 6 kan je met maximaal 25W opladen met kabel of maximaal 15W draadloos. De Motorola razr 60 ultra verdriedubbelt de bekabelde laadsnelheid bijna naar 65W en haalt ook 30W draadloos opladen. Ik kon daarom ietsje langer doen met de razr 60 ultra en hem tegelijkertijd sneller opladen.

Geen volledige homerun

De Samsung Galaxy Z Flip 6 mag dan wel niet langer mijn favoriete vouwbare telefoon zijn, toch zijn er enkele vlakken waarop hij de Motorola razr 60 ultra verslaat. Alles wat met software en AI te maken heeft, gaat beter bij Samsung.

Ten eerste is het updatebeleid van Samsung vele malen beter dan dat van Motorola. De Galaxy Z Flip 6 ontvangt, net zoals de Galaxy S25, zeven jaar Android- en beveiligingsupdates. De Motorola razr 60 ultra moet het doen met amper drie Android-updates en vier jaar security-updates. Over het algemeen is Samsung ook sneller met hun Android-updates dan Motorola.

Een tweede punt is AI. De ene krijgt er maar geen genoeg van, terwijl de ander er liefst zo ver mogelijk vandaan blijft. Samsung introduceerde Galaxy AI op de Galaxy S24-serie in 2024 en heeft daarom al meer dan een jaar de tijd gehad om verbeteringen aan te brengen. Naast Galaxy AI heb je ook toegang tot enkele AI-functies van Google op de Galaxy Z Flip 6, waaronder Circle to Search en Google Gemini. Of je nu voorwerpen in foto's wil verwijderen, toevoegen of verslepen, Galaxy AI doet het probleemloos en zelfs deels zonder internetverbinding. Ook de tools voor schrijfhulp hebben hun voordelen al meermaals bewezen in mijn testen.

De AI-functies van Google zijn ook aanwezig op de Motorola razr 60 ultra en je kan hier zelfs Gemini gebruiken op het coverscherm. Dat laatste kan nog steeds niet op de Galaxy Z Flip 6. Bovenop de AI van Google heeft Motorola nu moto ai geïntroduceerd. Zelfs als je moto ai vergelijkt met Galaxy AI bij de lancering in 2024, wint deze eerste versie van Galaxy AI. Een eerste probleem is dat moto ai alleen beschikbaar is in het Engels, Spaans en Portugees. Dat brengt de nodige beperkingen met zich mee. Ook heb je voor elke functie van moto ai een actieve internetverbinding nodig. Tijdens mijn testen kreeg ik soms een foutmelding dat bepaalde functies niet werkten, omdat er zogezegd geen internetverbinding was. Andere functies, zoals de Playlist Studio, voelen dan weer onafgewerkt.

Als je het mij vraagt, is de kans klein dat Motorola Samsung ooit zal inhalen op dit vlak. Samsung heeft meer middelen om hun AI te ontwikkelen en is hier al langere tijd mee bezig. Als je iemand bent die altijd mee wil zijn met de nieuwste trends op vlak van AI, dan is de Galaxy Z Flip 6 een betere keuze.

Wat is de beste vouwtelefoon voor jou?

De keuze tussen de Samsung Galaxy Z Flip 6 en Motorola razr 60 ultra komt in feite hierop neer: voor de beste hardware moet je bij Motorola zijn en voor de beste software (en AI) bij Samsung. Een laatste factor die je keuze wellicht beïnvloedt, is de prijs van beide telefoons. Op het moment van schrijven is de Samsung Galaxy Z Flip 6 al flink in prijs gedaald, omdat hij in augustus 2024 in de winkelrekken lag. De Motorola razr 60 ultra ligt daarentegen nog maar een kleine maand in de winkel.

Momenteel kan je de Samsung Galaxy Z Flip 6 als los toestel vinden voor ongeveer 800 euro. Dan gaat het om de versie met 256GB interne opslag. Voor de versie met 512GB opslag kijk je naar actuele verkoopprijzen rond de 900 euro. De adviesprijzen voor beide opslagvarianten lagen aanzienlijk hoger bij de lancering. Voor 256GB betaalde je 1.199 euro en voor 512GB betaalde je 1.319 euro.

De Motorola razr 60 ultra is alleen beschikbaar met 512GB opslag en heeft een adviesprijs van 1.299 euro. Daardoor is hij twee tientjes goedkoper dan de Galaxy Z Flip 6 bij zijn lancering. Het verschil is dat de prijs van de razr 60 ultra na die ene maand niet veel is gedaald en je vindt hem nu voor minimaal 1.249 euro. Op termijn verwacht ik wel dat de prijs zal zakken tot het prijspunt waar de Galaxy Z Flip 6 zich nu bevindt. De Motorola razr 50 ultra van vorig jaar kan je nu bijvoorbeeld vinden voor 750 euro.