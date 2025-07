Waarom ik eerder de Samsung Galaxy Z Flip 7 zou kopen dan een iPhone

Vouwbare smartphones worden steeds meer mainstream. Het enige grote smartphonemerk dat zich nog niet aan een foldable heeft gewaagd, is Apple. In Nederland en België is het aanbod vouwbare smartphones vrij beperkt. Samsung zet al enkele jaren sterk in op hun vouwbare smartphones, terwijl Motorola de iconische razr-klaptelefoon nieuw leven in heeft geblazen. Ook Google verkoopt hier hun vouwbare telefoon, de Pixel 9 Pro Fold, en hoewel er geen opvolger komt, kan je de originele OnePlus Open nog steeds hier en daar kopen.

Hoewel vouwbare smartphones zoals de Samsung Galaxy Z Fold 7 tot de duurste smartphones ooit behoren, zijn niet alle modellen onbetaalbaar. De Samsung Galaxy Z Flip 7 heeft bijvoorbeeld een adviesprijs van 1.199 euro (voor 256GB opslag) en als de verkoopprijzen de trend van de voorbije jaren volgen, zal je hem voor het einde van het jaar al voor minder dan 1.000 euro kunnen kopen. Dat is nog steeds veel geld, maar dit is wel dezelfde prijsklasse waarin ook de iPhone zich bevindt. De gewone iPhone 16 begint namelijk bij 969 euro, maar die begint bij 128GB opslag. De versie met 256GB opslag kost 1.099 euro, 100 euro minder dan de Galaxy Z Flip 7.

Als je een iPhone hebt en zegt dat je een vouwbare smartphone gewoon te duur vindt, is dat geen geweldig argument meer. Na meerdere vouwbare smartphones van verschillende merken te hebben getest, is de Samsung Galaxy Z Flip 7 misschien wel mijn favoriet. Ik vind hem zelfs zo goed dat ik dat ik hem eerde zou kopen dan een iPhone.

Je gebruikt je smartphone op een andere manier

(Image credit: TechRadar)

Ironisch genoeg is het vouwbare scherm niet mijn favoriete onderdeel van de Samsung Galaxy Z Flip 7. Het scherm aan de buitenkant, dat we het coverscherm noemen, heeft voor mij de grootste toegevoegde waarde.

Meldingen zie je hier eerst op het coverscherm. Een nutteloze melding van de bol.com-nieuwsbrief over korting op douchegel had ik snel weggeveegd zonder dat ik verleiding kwam om toch maar even snel op TikTok te scrollen. Je kan ook antwoorden sturen vanaf het coverscherm. Je kan gebruikmaken van voorgestelde antwoorden of gewoon het toetsenbord. Omdat het coverscherm van de Galaxy Z Flip 7 groter is dan op de vorige versies, is het bovendien veel makkelijker om het toetsenbord te gebruiken.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 moedigde me in zekere zin aan om hem minder te gebruiken. Ik klapte hem alleen open wanneer dat echt nodig was, bijvoorbeeld om foto's te maken of games te spelen. E-mails en WhatsApp-berichten las ik op het coverscherm en korte antwoorden stuurde ik ook zonder de telefoon open te klappen.

Het gaat niet alleen om de camerakwaliteit

(Image credit: Blue Pixl Media)

Camera's op vouwbare smartphone zoals de Galaxy Z Flip-serie blijven een minpunt tegenover traditionele smartphones. De camerakwaliteit is er flink op vooruitgegaan, maar er mist nog steeds een telefotocamera, die je wel hebt op de Galaxy S25. Samsung heeft daarnaast allerlei AI-tools voor fotobewerking waarmee je je wildste dromen werkelijkheid kan laten worden.

Toch is het niet alleen de camerakwaliteit waar het om draait. Wat je bijvoorbeeld niet kan met een iPhone, is een selfie nemen met een grote groep vrienden en al een idee hebben van hoe iedereen op de foto zal staan. Hiervoor moet je de iPhone omdraaien zodat je met de groothoekcamera foto's kan nemen en vervolgens hopen dat er een goede foto bij zit. Door het grote coverscherm op de Samsung Galaxy Z Flip 7 kan je gewoon al zien of iedereen op de foto staat zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Samsung heeft dit jaar een hele selfiestudio toegevoegd aan de camera-app voor de Galaxy Z Flip 7. Die is volledig afgestemd op het coverscherm zodat je de best mogelijke foto's en video's van jezelf kan maken. Er zijn kleine details aanwezig, zoals een kleine animatie rond de actieve camera zodat je altijd naar het vogeltje kijkt. Met een eenvoudig handgebaar kan je een timer activeren en de Galaxy Z Flip 7 zoomt ook automatisch in en uit, zodat alles in het frame staat.

Een smartphone die echt leuk is om te gebruiken

(Image credit: Blue Pixl Media)

Gemiddeld ligt er elke maand een nieuwe telefoon op mijn bureau die ik dan een tweetal weken kan testen. Daar horen nu ook jaarlijks enkele vouwbare smartphones bij en de Samsung Galaxy Z Flip 7 hoort bij mijn favorieten. Hij is gewoon leuker om te gebruiken op allerlei vlakken.

Het scherm aan de buitenkant van de Galaxy Z Flip 7 voegt een extra laag van personalisatie toen en is een soort van mini-smartphone. Ik kan alle essentiële zaken uitvoeren vanaf het coverscherm en dat zorgt ervoor dat ik minder doelloos in het rond scrol op sociale media. Zodra je zelf de Galaxy Z Flip 7 gebruikt, zal het je verbazen hoeveel je eigenlijk kan doen met het coverscherm. Je kan met behulp van Galaxy AI achtergronden maken op maat van het coverscherm en allerlei andere leuke effecten toevoegen. Dit zijn allemaal extra's die ervoor zorgen dat de Galaxy Z Flip 7 een leuke smartphone is om te gebruiken.

Zelfs als je een oudere iPhone hebt en upgradet naar de nieuwste iPhone, dan heb je gewoon opnieuw een saaie rechthoek, die sneller is, een beter scherm heeft en betere foto's maakt. De overstap naar een klaptelefoon zoals de Galaxy Z Flip 7 zal je wellicht doen beseffen dat het gewoon leuk kan zijn om een telefoon te gebruiken. Er gaat ten slotte niets boven het nostalgische gevoel van de telefoon open klappen om een oproep te beantwoorden en hem weer dicht klappen om op te hangen.

Eindelijk een degelijke batterij

(Image credit: Blue Pixl Media)

Ten slotte is er één onderdeel van vouwbare smartphones zoals de Galaxy Z Flip 7 dat jarenlang teleurstellend is geweest, met name de batterijduur. De batterijcapaciteit van deze smartphones is altijd lager geweest dan die van traditionele smartphones, omdat er fysiek minder ruimte is voor een batterij. Toch is ook dit door de jaren heen steeds beter geworden.

Samsung is er zelfs in geslaagd om de Galaxy Z Flip 7 uit te rusten met een batterij van 4.300mAh. Dit is een hogere capaciteit dan de batterij in de Galaxy S25 en slechts 100mAh minder dan de batterij van de Galaxy Z Fold 7. Ook in mijn testen werd duidelijk dat de batterijduur overeenkomt met die van andere premium smartphones, zoals de iPhone 16 en Google Pixel 9.

Is de batterijduur van de Samsung Galaxy Z Flip 7 beter dan die van recente iPhones? Dat ook weer niet. De iPhone 16 Plus en iPhone 16 Pro Max houden het beide langer vol. Het gaat erom dat ik de Galaxy Z Flip 7 bijna altijd een volledige dag kon gebruiken en dat ik hem pas moest opladen wanneer ik naar bed ging.