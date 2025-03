Google werkt aan zijn eigen versie van Apple's Hide My Email, en misschien kun je het binnenkort zelf proberen

Gelukkig lijkt Google stappen te ondernemen om het constante gespam waar iedereen last van heeft in je email op te lossen door inspiratie te halen bij zijn langetermijnconcurrent, Apple.

De nieuwe functie 'Shielded Email' (Afgeschermde Email) voor Android-telefoons maakt een alias aan bij het registreren van nieuwe accounts. Dit betekent dat er direct een eenmalig of beperkt bruikbaar e-mailadres wordt gegenereerd voor het aanmeldproces.

De functie werd vóór de officiële release succesvol ingeschakeld door Android Authority, dat meldt dat deze nieuwe tool onderdeel is van Google’s autofill-functies. Hij verschijnt in dezelfde pop-ups bovenaan je toetsenbord die automatisch telefoonnummers, creditcardgegevens en adressen kunnen invullen.

E-mails die naar een aliasadres worden gestuurd, worden automatisch doorgestuurd naar je hoofd-e-mailadres, dat je op elk moment kunt uitschakelen. Door een aliasadres te gebruiken, ontstaat er een buffer tussen jou en de dienstverlener, waardoor minder partijen toegang hebben tot je primaire email.

Die buffer maakt het ook eenvoudiger om ongewenste afzenders uit je inbox te weren zonder gedoe: je hoeft deze emails niet eens te blokkeren of je af te melden om ze te laten verdwijnen. Bovendien maakt het je online aanwezigheid moeilijker te volgen, omdat je identiteit grotendeels verborgen blijft voor dataverzamelaars die proberen een profiel op te bouwen van je activiteit op verschillende websites en platforms. Dit is iets wat gemakkelijk gebeurt als je overal hetzelfde emailadres gebruikt.

Zoals gezegd is Shielded Email in feite dezelfde tool als Apple’s Verberg mijn e‑mailadres en heeft het een vergelijkbaar doel. Maar gezien hoeveel inspiratie de beste iPhones in de loop der jaren hebben gehaald uit de beste Android-telefoons, kunnen we Google deze keer wel vergeven. Een releasedatum is er nog niet.