Google Photos gaat meer AI toevoegen om je te helpen foto's om te zetten in video's

Een van de leuke trucs die AI-bots tegenwoordig kunnen, is het omzetten van stilstaande beelden in korte videoclips. Dit is iets wat je nu al in beperkte mate kunt doen met Google Foto’s. Maar het lijkt erop dat die functie binnenkort een flinke upgrade krijgt.

Zoals ontdekt door het team van Android Authority, bevat de nieuwste versie van de Google Foto’s-app verborgen code die erop wijst dat er binnenkort een volledig AI-tekstveld beschikbaar komt voor deze beeld-naar-video-functie. Daarmee kun je precies beschrijven wat je wilt dat er gebeurt.

Dat biedt veel meer flexibiliteit dan de huidige opties, die sinds juli bij sommige gebruikers zijn uitgerold: 'subtle movement' en 'I'm feeling lucky'. Die laten de AI grotendeels zelf bepalen hoe de foto geanimeerd wordt.

De functie draait nog steeds op Google’s oudere Veo 2-model. Dat is niet op het niveau van het nieuwste Veo 3-model, maar het kan nog steeds indrukwekkende en leuke resultaten opleveren.

De aanhoudende groei van AI

Nieuwe Nest-hardware, inclusief Gemini (Image credit: Google)

Het is weer een voorbeeld van hoe Google zijn AI-tools in al zijn verschillende apps en diensten integreert waardoor Gemini, Veo en de andere modellen een groter bereik krijgen dan concurrenten zoals ChatGPT op dit moment hebben.

Dat strekt zich ook uit tot hardware: Google introduceerde onlangs een reeks nieuwe slimme apparaten, waaronder vernieuwde Nest-camera’s en een nieuwe slimme luidspreker die volgend jaar verschijnt, allemaal met Gemini aan boord.

Toch blijft OpenAI zijn aanbod uitbreiden met meer apps, zoals de recent gelanceerde Sora 2-video-app en een soort bijbehorend sociaal netwerk. Er doen ook nog altijd geruchten de ronde over hardwareapparaten die door ChatGPT worden aangestuurd.

Er is geen garantie dat de verborgen functie die in Google Foto’s werd ontdekt uiteindelijk daadwerkelijk wordt uitgerold naar iedereen, maar het lijkt wel een logische volgende stap.