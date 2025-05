Google heeft per ongeluk het volgende grote herontwerp voor Android gelekt

Android krijgt in de nabije toekomst een nieuw likje verf en het team bij Google kijkt blijkbaar zo erg uit naar deze visuele veranderingen dat het die per ongeluk al (gedeeltelijk) heeft gelekt. We hebben namelijk een kleine preview gekregen van wat ons te wachten staat.

9to5Google spotte een blogpost (die nu verwijderd is) waarin de aankomende 'Material 3 Expressive'-designveranderingen besproken werden. Er werd onder andere vermeld dat het "de meest onderzochte update voor Google's designsysteem" is die ooit is toegepast op de software.

Google zegt dat de nieuwe look "je iets laat voelen". Deze moet schijnbaar emoties inspireren, bepaalde functies communiceren en je helpen bij het bereiken van je doelen, ook als dat in de praktijk zo simpel is als ervoor zorgen dat je wekker je op tijd wakker maakt of dat je op kantoor snel verbinding maakt met de Wi-Fi.

Kleuren en vormen zijn aangepast en belangrijke acties en navigatie-opties worden nu beter uitgelicht. Er zijn ook meer zwevende elementen aanwezig, plus meer afgeronde elementen. Deze nieuwe leak bouwt verder op de details die we aan het begin van de maand kregen.

Grootste veranderingen in een lange tijd

Een vroege blik op sommige van de visuele veranderingen. (Image credit: 9to5Google / Google)

Google lijkt echt duidelijk te willen maken dat er veel onderzoek is gedaan voordat er gekozen is voor deze nieuwe look voor Android. De veranderingen worden ondersteund door het onderzoek en moeten Android dus gebruiksvriendelijker maken en "verbinding maken met mensen op een emotioneel niveau".

Eén van de veranderingen waar we naar kunnen uitkijken, is een zwevende taakbalk die in bepaalde scenario's tevoorschijn komt. Daarnaast heeft Google ook gewerkt aan het verbeteren van de consistentie en wil het zorgen dat gerelateerde items beter gegroepeerd worden op het scherm.

Dit lijkt de grootste designverandering voor Android te worden sinds 'Material Design' meer dan tien jaar geleden werd geïntroduceerd. Natuurlijk zullen smartphonefabrikanten zoals bijvoorbeeld Samsung en Nothing ook weer hun eigen designveranderingen introduceren bij deze nieuwe aanpak.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Je kan een aantal van de designveranderingen alvast bekijken op 9to5Google, maar ook Google's eigen blogpost is nog terug te vinden via de Wayback Machine. Waarschijnlijk wordt dit nieuws binnenkort officieel gedeeld. De Google I/O 2025-showcase vindt dan ook plaats vanaf dinsdag 20 mei.