Android 17 kan eindelijk een feature introduceren om te helpen bij bewegingsziekte

Ongeveer een jaar geleden werd er een nieuwe Android-feature genaamd 'Motion Cues' gespot in de code van Google Play Services en een lancering leek dus dichtbij te zijn. De feature is echter nog steeds niet gearriveerd, maar daar zou binnenkort dan toch eindelijk verandering in kunnen komen.

We hebben deze informatie weer te danken aan het team van Android Authority, dat weer in de code is gedoken. Volgens hen is de feature nog steeds te vinden in de code. Schijnbaar is er een beperking binnen Android zelf die ervoor zorgt dat de feature nog niet gelanceerd is.

'Motion Cues' is vergelijkbaar met een feature in iOS en geeft stippen op het scherm weer die meebewegen met de fysieke bewegingen van de telefoon. In theorie moet dit misselijkheid als gevolg van bewegingsziekte verminderen, omdat je brein hierdoor minder snel in de war raakt over of je nou in beweging bent of niet.

Het weergeven van die stippen bovenop belangrijke panelen met instellingen en dergelijke vereist echter bepaalde toestemmingen die Motion Cues nog niet lijkt te hebben. Dit soort beperkingen zijn bedoeld om hackers tegen te houden die proberen om elementen weer te geven bovenop de iconen en menu's van je telefoon, zodat je bijvoorbeeld zelf niets meer kan bedienen.

Is het nu dan bijna zover?

Motion Assist - Android's version of Vehicle Motion Cues?! #android - YouTube Watch On

In de nieuwste versie van Android Canary (de pre-bèta-software waarin Google nieuwe features test) lijkt het erop dat de Motion Cues wordt verplaatst naar een ander deel van Android met extra veiligheidsrechten.

Dat zou dan dus moeten betekenen dat de stippen die met je telefoon meebewegen het hele scherm moeten kunnen bedekken, zelfs als je belangrijke instellingen bekijkt of het paneel met snelle instellingen hebt geopend.

Wanneer deze nieuwe aanpak eenmaal uitgebreid is getest, zou Google de feature dus ook breder kunnen uitrollen. Hij zou dus wel eens deel kunnen uitmaken van de Android 17-update. We verwachten de komende paar maanden meer te horen over deze grote update.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Apple's versie van deze feature heet 'Vehicle Motion Cues' ('Bewegingsaanwijzing voertuig') en werd al in iOS 18 geïntroduceerd. Deze feature werkt erg vergelijkbaar. Je kan hem inschakelen door in de instellingen naar Toegankelijkheid > Beweging > Bewegingsaanwijzing voertuig te navigeren.