Android 17 kan eindelijk een feature introduceren om te helpen bij bewegingsziekte

'Motion Cues' is onderweg

Ongeveer een jaar geleden werd er een nieuwe Android-feature genaamd 'Motion Cues' gespot in de code van Google Play Services en een lancering leek dus dichtbij te zijn. De feature is echter nog steeds niet gearriveerd, maar daar zou binnenkort dan toch eindelijk verandering in kunnen komen.

We hebben deze informatie weer te danken aan het team van Android Authority, dat weer in de code is gedoken. Volgens hen is de feature nog steeds te vinden in de code. Schijnbaar is er een beperking binnen Android zelf die ervoor zorgt dat de feature nog niet gelanceerd is.

Is het nu dan bijna zover?

In de nieuwste versie van Android Canary (de pre-bèta-software waarin Google nieuwe features test) lijkt het erop dat de Motion Cues wordt verplaatst naar een ander deel van Android met extra veiligheidsrechten.

Dat zou dan dus moeten betekenen dat de stippen die met je telefoon meebewegen het hele scherm moeten kunnen bedekken, zelfs als je belangrijke instellingen bekijkt of het paneel met snelle instellingen hebt geopend.

Wanneer deze nieuwe aanpak eenmaal uitgebreid is getest, zou Google de feature dus ook breder kunnen uitrollen. Hij zou dus wel eens deel kunnen uitmaken van de Android 17-update. We verwachten de komende paar maanden meer te horen over deze grote update.

Apple's versie van deze feature heet 'Vehicle Motion Cues' ('Bewegingsaanwijzing voertuig') en werd al in iOS 18 geïntroduceerd. Deze feature werkt erg vergelijkbaar. Je kan hem inschakelen door in de instellingen naar Toegankelijkheid > Beweging > Bewegingsaanwijzing voertuig te navigeren.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

