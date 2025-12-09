Motorola en Xiaomi lijken te werken aan AirTag-rivalen voor Android

De Find Hub (Vind-plek) die Google heeft ontwikkeld zodat je de locatie van je apparaten in de gaten kan houden, is flink verbeterd de afgelopen jaren en het ziet ernaar uit dat Android-gebruikers binnenkort meer trackers zullen hebben om uit te kiezen.

Ten eerste heeft Repeater 002 een post geplaatst op het Chinese social media-platform Weibo (via Notebookcheck) waarin de tipgever voorspelt dat we binnenkort een Xiaomi Tag-apparaat kunnen krijgen, naast een nieuwe smartwatch en nieuwe draadloze oortjes van het bedrijf.

Dit zou de eerste tracker van Xiaomi zijn, dus dat komt wel een beetje als een verrassing. De Chinese fabrikant maakt wel vrijwel elk ander soort gadget dat je maar kan bedenken, plus sommige van de beste Android-smartphones op de markt.

We hebben hier verder niet veel meer informatie gekregen, maar naar verwachting zal de tracker ondersteuning bieden voor de superieure, precieze ultra-wideband-technologie (UWB) en zou hij naast de Xiaomi 17 Ultra gelanceerd kunnen worden op vrijdag 26 december.

Een opvolger voor de Moto Tag

De originele Moto Tag verscheen in 2024. (Image credit: Future)

De tweede tracker-leak gaat over een opvolger voor de Moto Tag. Volgens heet team van Android Headlines, die een marketingbeeld voor de Moto Tag 2 in handen hebben gekregen, zou er dus een geüpdatete tracker van Motorola onderweg zijn.

Net als de Xiaomi-tracker zou ook dit model voorzien moeten zijn van UWB-ondersteuning. De gelekte afbeelding suggereert dat de tracker beschikbaar zal zijn in het beige en oranje. Verder verwachten we verbeterde precisie en een tactiele knop, plus een IP67-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

De Moto Tag 2 zal misschien ook net als de Xiaomi Tag naast een nieuwe smartphone gelanceerd kunnen worden. Die telefoon is mogelijk de zogenaamde 'Motorola Moto G Stylus 2026'. Dat toestel is ook al vertoond door Android Headlines en zal naar verwachting ergens in april, mei of juni van volgend jaar verschijnen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als je dus graag je spullen via Google's Find Hub wil tracken, zullen er in de komende maanden een aantal interessante nieuwe opties verschijnen om uit te kiezen. Er zijn nog geen prijzen bekend voor de nieuwe trackers, maar de originele Moto Tag kost zo'n 40 euro, dus waarschijnlijk zal het in de buurt daarvan zitten.