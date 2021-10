Xbox geeft toe: Sony qua games niet bij te houden

In een interview met Kinda Funny Games vertelt Matt Booty, hoofd van Xbox Game Studios, over de huidige concurrentiestrijd tussen Microsoft en Sony als het gaat om first-party games. “We staan niet op voorsprong”, geeft hij toe.

Volgens Booty verdient PlayStation Studios de nodige complimenten voor de toegankelijke games die ze maken, waarin iedereen het spel kan oppakken en grote werelden kan ontdekken. Ook had hij positieve woorden voor de goed uitgedachte personages van de Japanse concurrent en de hoge productiewaarde van hun games: “Je kan de kwaliteit niet ontkennen van de games die ze hebben gemaakt en nu nog aan het maken zijn.”

Booty ging niet in op vragen over hoe Microsoft zou moeten reageren op Sony’s hits als God of War en Uncharted, ondanks dat zijn bedrijf games heeft aangekondigd als Indiana Jones. Maar Booty erkende wel dat de strijd nog niet gestreden is.

Analyse: Xbox zal beter zijn deze generatie, maar is het genoeg?

Bij de vorige Xbox One-generatie hadden veel mensen het gevoel dat Microsoft achter Sony aanhinkte als het ging om de kwaliteit van first-party games. In 2018 had Sony een fantastisch jaar met onder andere de releases van Spider-Man en God of War. Microsoft antwoordde in 2019 met Crackdown 3.

Deze game had niet dezelfde kwaliteit, gameplay en verhaal als de hits van Sony. Het werd duidelijk dat Microsoft zijn draai niet wist te vinden met first-party games, wat weer effect had op de verkoop van de Xbox One. De PS4 daarentegen verkocht twee keer zo veel units als de Xbox One in 2019.

Echter lijkt Xbox deze generatie het gat te kunnen dichten met de Xbox Series X/S en de Game Pass-service. Microsoft heeft zijn game studio’s uitgebreid door een groot aantal gamebedrijven over te nemen. Hieronder vallen grote namen als Obsidian Entertainment, Ninja Theory en de studio’s van Zenimax Media, het moederbedrijf van Bethesda. Sony heeft dezelfde strategie toegepast met de overname van onder andere Bluepoint en Housemarque.

Toch begint de Amerikaanse techgigant deze generatie weer iets op achterstand in vergelijking met zijn grote Japanse concurrent, die games als Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Demon Souls en Ratchet and Clank: Rift Apart recent heeft gereleased. Microsoft daarentegen moest zijn grootste release, Halo Infinite, uitstellen. Hierdoor lijkt de releasekalender van de Xbox behoorlijk leeg in vergelijking met de PS5.

Met aankomende releases kan Microsoft proberen wat terrein terug te pakken. Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield en Redfall kunnen we of dit jaar nog, of in 2022 verwachten. Deze titels zouden de strijd aan moeten gaan met Sony’s aankomende games als God of War: Ragnarok en Horizon Forbidden West.