Forza Horizon 5: alles wat we weten (releasedatum, trailer, auto's, functies)

Forza Horizon 5 verschijnt binnenkort, al moeten we nog even wachten voor we de racegame kunnen spelen.

De laatste telg in de racesimulator-reeks speelt zich af in een "authentieke" recreatie van Mexico. Onderweg kom je langs de grootste openwereldomgevingen binnen de franchise tot nu toe. Verwacht races in jungles, woestijnen, steden en oude ruïnes. Natuurlijk doe je dat in 's werelds snelste en mooiste auto's.

De release van de game in november komt alsmaar dichterbij. We horen dan ook steeds meer over de game in de vorm van trailers, interviews en materiaal achter de schermen. Deze informatie geeft ons inzichten in nieuwe functies, zoals audio-ray-tracing en het dynamische weersysteem.

Forza Horizon 5 belooft een van de best uitziende releases in de reeks tot nu toe te worden, die de kracht van de Xbox Series X ten volle gebruikt (de game komt niet naar andere consoles). Daarnaast is de titel vanaf dag één speelbaar via Xbox Game Pass.

We hebben hieronder alles wat we weten over Forza Horizon 5 voor je op een rij gezet, waaronder de releasedatum, prijs, compatibiliteit en nieuwe functies.

In het kort

Wat is het? Het vijfde deel van Forza's Horizon-reeks

Het vijfde deel van Forza's Horizon-reeks Wanneer verschijnt het? 9 november 2021 (early access vanaf 5 november)

9 november 2021 (early access vanaf 5 november) Welke platforms? Xbox Series X, Xbox Series S en PC

Forza Horizon 5: releasedatum, prijs en beschikbaarheid

Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november 2021 voor de Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One en PC. Eigenaren van de Premium Edition krijgen al vanaf 5 november 2021 toegang tot de game.

De standaard uitvoering van de game kost 69,99 euro. De Deluxe Edition bedraagt 89,99 euro. Daarnaast is er een Premium Edition die 99,99 euro kost.

Forza Horizon 5 is bovendien vanaf dag één beschikbaar op Xbox Game Pass, die je vanaf 9,99 euro per maand kunt aanschaffen.

Setting en nieuwe functies

Forza Horizon 5 wordt opnieuw ontwikkeld door Playground Games, de studio achter alle voorgaande delen in de reeks. De ontwikkelaar verruild de Britse setting van Forza Horizon 4 met een fictionele versie van Mexico. Hoewel de locatie anders is, speel je met hetzelfde personage als in Forza Horizon 4. De status van je personage uit deze game wordt behouden in Forza Horizon 5.

Playground stelt dat deze nieuwe omgeving de grootste en meest diverse open wereld in een Forza Horizon-game ooit vormt. Er zijn totaal elf verschillende biomen, van jungles tot woestijnen. Deze omgevingen krijgen ook te maken met dynamische weersomstandigheden die voor het eerst een opwachting maakten in Forza Horizon 4. Het verschil in deel 5 is echter dat ieder bioom een eigen dynamische weercyclus heeft.

Buiten de setting van de game komen er ook wat nieuwe functies naar Forza Horizon 5. Voor het eerst introduceert de franchise een "diepgaande, belonende campaign". Deze heeft de parapluterm Horizon Story gekregen. Spelers zullen nieuwe personages ontmoeten en de uitkomst van missies bepalen. Verwacht geen verhaal op het niveau van Uncharted, maar het is in elk geval interessant dat de ontwikkelaar wat meer uit zijn nieuwe titel wil halen.

Tegen Eurogamer vertelt Forza Horizon 5's game-designer Mike Brown over de keuze om campaign-achtige missies naar de game te brengen. "Ze bieden ons een kans om veel van de geweldige dingen uit de game in een verhaalgedreven ervaring te stoppen."

"Veel van deze dingen kunnen en zullen verschijnen tijdens het vrij spelen, terwijl je de wereld verkent. Aan het eind van elke Expedition verschijnt er een nieuw festivalterrein, waardoor je een hoop nieuwe races kunt rijden".

(Image credit: Playground Games)

Daarnaast is er de toevoeging van Forza LINC, een nieuwe AI-assistent die voor jou van alles in de gaten houdt, waaronder je status en de mensen die je online ontmoet. Ook is er Horizon Arcade, waarbij spelers samen door de map kunnen gaan in verschillende uitdagingen en mini-games. Tevens is EventLab nieuw, waarbij spelers hun eigen races kunnen creëren.

Horizon Tour en Horizon Open maken het gemakkelijker om tussen verschillende modi te schakelen. Er zijn bovendien ook verbeteringen aangebracht aan de battle royale-modus uit Forza Horizon 4, genaamd Eliminator. Spelers racen hierin online tegen elkaar en proberen eliminatie te voorkomen door vooraan te blijven rijden.

De Tourist-modus is bedoeld voor gamers die de wereld van Forza Horizon 5 simpelweg willen verkennen. Er zijn daarnaast ook enkele rijhulpmiddelen geïntroduceerd, waardoor ook de jongste gamers vooruit moeten kunnen met de game.

Personalisatie-opties zijn vernieuwd, voor zowel voertuigen als personages. Er zijn naar verluidt "duizenden" extra visuals en prestatie-upgrades beschikbaar tijdens launch. Het is nog niet duidelijk welke voertuigen er allemaal aanwezig zijn in de game, hoewel we wel enkele strandbuggy's, off-road racers en supercars voorbij hebben zien komen in de onthullingstrailer. In de nieuwste trailer (die je verderop in dit artikel kunt bekijken) kwamen onder meer een Mercedes-AMG One, een Ford Bronco Badlands, een Corvette Stingray uit 2020 en de Porsche 911 Desert Flyer naar voren.

Biomen

De map van Forza Horizon 5 bestaat uit elf verschillende biomen, die elk een eigen ervaring moet bieden als het gaat om races. Deze biomen kun je verwachten in Mexico:

Living Desert

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Living Desert bestaat uit een gigantische woestijn vol cactussen en rotsformaties en -stapels. Dit bioom ligt vol gebladerte. In bepaalde seizoenen vind je er wilde bloemen.

Sand Desert

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Sand Desert bevat zandduinen met fluweelachtig zand. Er zijn naar het schijnt veel lange, rechte wegen aanwezig. In dit bioom kun je dus goed testen hoe snel je auto echt kan gaan.

Rocky Coast

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Rocky Coast biedt een geweldig uitzicht op de oceaan, evenals een fantastisch uitzicht op zonsondergangen en zonsopgangen. In dit bioom vind je de Boog van Cabo San Lucas, een rotsformatie en een golfbaan.

Farmland

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Farmland toont gewassen die thuishoren in Mexico. Het bioom bestaat uit weelderige vegetatie, bomen met vruchten en brede, ondiepe rivieren. Je kunt hier ook je weg banen door hekken, als je dat wil.

Arid Hills

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Arid Hills bevindt zich in de buurt van Farmland en bestaat uit droge grassen op heuvels. Het meest interessante aan dit bioom is dat het meer er in de winter opdroogt. Hierdoor heb je beschikbaar tot voorheen onbeschikbare gebieden.

Volcano

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Volcano is de hoogste top in een Horizon-game tot nu toe. Het biedt dan ook enkele van de beste uitzichten. Bovendien heeft dit bioom te maken met drastische seizoensveranderingen. In de sneeuw wordt alles bedekt.

Canyon

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Canyon zit vol met grote rotsformaties en biedt de beste showcase voor de audio-ray-tracing binnen Forza Horizon 5. De autogeluiden kunnen namelijk op de muren weerkaatsen.

Jungle

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Jungle biedt de mogelijkheid om te verkennen. Er zijn ruïnes, tempels (gebaseerd op bestaande Mexicaanse tempels) en watervallen die je kunt onderzoeken. Er is zelfs een verlaten landingsbaan aanwezig.

Swamp

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Swamp bevindt zich dichtbij de Jungle en bevat wortelachtige mangrovebomen in de ondiepe wateren.

Tropical Coast

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

De Tropical Coast is in wezen een Mexicaans vakantieoord. Er zijn palmbomen, witte stranden, ligstoelen, hutten en meeuwen aanwezig. Als het stormseizoen toeslaat, wordt het echter wat minder dromerig.

Guanajuato

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

Guanajuato is het stedelijke bioom binnen Forza Horizon 5. Het zit vol met kleur en Spaanse koloniale architectuur. Guanajuato is een stad met meerdere lagen. Er zijn zowel glooiende heuvels als tunnels, en smalle straten die de nieuwe audio-ray-tracing tonen.

Trailers en gameplay

De meest recente video van Forza Horizon 5 is getoond tijdens de Xbox-stream van Gamescom 2021. In de onderstaande video zijn de eerste momenten van de game te zien.

Er zijn twaalf minuten aan gameplay te zien die door content creator Don Joewon Song zijn geplaatst. Het geeft fans van Forza Horizon 5 een idee van de gameplay die ze vanaf november kunnen verwachten. Er zijn echter nog delen van de game die aangepast worden voorafgaand aan de release. Dit wordt in de beelden vermeld.

De vierde aflevering van Forza's YouTube-show, Let’s ¡Go!, geeft ons een blik op een volledige race in Forza Horizon 5. Daarnaast is er te zien hoe de elf biomen in elkaar overvloeien.

Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe ontwikkelaar Playground Games de nauwkeurige autogeluiden opneemt? Bekijk de video hieronder:

Het aanbrengen van upgrades aan je auto verandert hoe je auto klinkt. Playground Games laat in de video hieronder zien hoe dat eruit zal zien (en belangrijker: hoe het zal klinken).

In de tweede aflevering van Let’s ¡Go! kun je zien wat de lucht en het weer doen in Forza Horizon 5. Het geeft zelfs een beeld van het nieuwe weerseffect: een stoffige storm.

Na een cinematische trailer die de titel en setting van de game onthulde, zijn we getrakteerd op een gedetailleerde gameplay-trailer op de E3 2021.

In de onderstaande officiële trailer kregen we onze eerste blik op Forza Horizon 5.

Map

(Image credit: Microsoft)

Playground Games heeft de volledige map van Forza Horizon 5 onthuld via Twitter. Het is duidelijk een enorme map geworden (en bovendien de grootste en meest diverse in de serie). De afbeelding laat echter enkel zien hoe de map eruit ziet in de zomer. Andere seizoenen brengen verschillende weersomstandigheden met zich mee. Dit kan de verkenbare locaties in Mexico veranderen.

Where we driving? pic.twitter.com/25SwmHH6v2August 9, 2021 See more

Gemaakt voor Xbox Series X/S

Forza Horizon 5 verschijnt naast de nieuwere Xbox Series X en S ook op de Xbox One. Toch lijkt het erop dat de game het beste tot zijn recht komt op de next-gen consoles.

De officiële pagina van de game belooft "ongeëvenaarde laadtijden, beelden en reactievermogen". De game is speelbaar in 4K/30 op de Xbox Series X en 1080/30 op de Series S. Er is daarnaast een 60 fps modus beschikbaar op beide consoles. Ray-tracing is enkel beschikbaar op de Series X, maar deze functie is enkel beschikbaar buiten de races om.