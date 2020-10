Samsung Galaxy Tab S6 Lite officieel onthuld: wordt dit dé goedkope Android-tablet van het moment?

We horen al een tijdje geruchten over de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, een nieuwe budgetgerichte versie van de Galaxy Tab S6 uit 2019. Geheel onverwacht onthulde Samsung zonet officieel zijn nieuwe tablet.

Op de Indonesische webwinkel van Samsung is een volledige lijst te zien van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, inclusief alle specificaties van het toestel. Eigenlijk is het enige wat we nu nog niet weten de prijs of een releasedatum, want die ontbreken op de website van Samsung.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is uitgerust met een 10,4-inch 2.000 x 1.200 display, net iets kleiner dan de standaard Tab S6. Dit nieuwe toestel heeft ook een S Pen stylus, maar heeft niet dezelfde uitsparing achteraan om de stylus op te bergen.

De batterij van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite is 7.040mAh, wat volgens Samsung goed is voor 13 uur videoweergave of 12 uur internetgebruik.

De camera aan de voorzijde van de tablet is 5MP en de camera aan de achterkant is 8MP. Ze moeten onderdoen voor de camera's op de niet-Lite versie, maar voor het occasionele videogesprek zijn ze alsnog prima.

Er is geen vermelding van een processor in de specs van de Galaxy Tab S6 Lite, hoewel vorige lekken het hadden over een Exynos 9610 en 9611 (een licht verbeterde chipset). In de Benelux verschijnt de tablet alleen in een versie met 64GB interne opslag (uitbreidbaar). Je kan wel kiezen tussen een versie met of zonder LTE.

Wat is de lanceringsdatum van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite?

Samsung heeft inmiddels de goedkope Galaxy S-tablet officieel gelanceerd in Nederland en België. Hier zal hij te koop zijn voor een richtprijs van 379 euro voor de variant zonder LTE en voor €439 voor de variant met LTE.

Je kan de Galaxy Tab S6 Lite nu al vooraf bestellen, waarna hij geleverd zal worden op 30 april. Als je voor 29 april een pre-order plaatst, krijg je er nog een gratis Book Cover bij.