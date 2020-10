Samsung Galaxy S21 zou wél met oplader komen in tegenstelling tot iPhone 12

De nieuwe iPhone 12 wordt niet geleverd met een oplader, wat maanden aan lekken en geruchten hierover bevestigt. Er waren ook claims dat Samsung-telefoons de laders ook uit de doos zouden kunnen laten, maar we hebben nu een reden om te geloven dat de Galaxy S21 er misschien nog wel eentje zal hebben.

We zeggen dit omdat Samsung onlangs een Facebook-afbeelding heeft geplaatst die de spot drijft met de beslissing van Apple om telefoons zonder lader te versturen - het is een wit-achtergrondse afbeelding van een Amerikaanse muurlader met de tekst 'included with your Galaxy'.

Terwijl het bespotten van Apple's pogingen om e-afval te verminderen niet bij iedereen in de smaak valt, wijst dit op een ding: het is vrij waarschijnlijk dat de aankomende telefoons van het merk nog steeds met opladers zullen komen.

Samsung heeft echter de slechte gewoonte om eerst te spotten met Apple en vervolgens dezelfde aanpassing door te voeren bij zijn eigen smartphones. We verwachten echter dat de Galaxy S21 over een paar maanden klaar is en Samsung zou waarschijnlijk niet de spot drijven met Apple als het bedrijf van plan was om kort daarna hetzelfde te doen.

Nog meer bewijs

Er is ook nog een ander stukje informatie dat erop zou kunnen wijzen dat Samsung van plan is de Galaxy S21 met lader te verzenden, al nemen we dat met een korrel zout.

Zoals gezien door MySmartPrice, wijst een certificering erop dat de Galaxy S21 een 25W-snellader zal krijgen, waardoor het vrij zeker lijkt dat de aankomende telefoon geen upgrade zal zijn tegenover zijn voorganger.

De reden dat we aarzelen om dit te geloven is dat het zou betekenen dat de Galaxy S21 precies dezelfde laadsnelheid heeft als de Galaxy S20. Gezien het feit dat de laadsnelheid op dit moment een competitief gebied van smartphone-specificaties is, lijkt 25W erg onwaarschijnlijk.

We zullen moeten wachten tot de lancering van de Samsung Galaxy S21 om zeker te zijn van wat het bedrijf van plan is qua laders en oplaadsnelheden, en dat wordt pas verwacht in februari 2021.