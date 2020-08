Samsung Galaxy S20 Fan Edition specs en renders gespot

We wachten nog altijd op de release van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition (voorheen beter bekend als Galaxy S20 Lite). Een nieuwe lading aan geruchten vertelt ons meer over wat we mogen verwachten.

Pricebaba en OnLeaks hebben details gedeeld over de specificaties en het ontwerp van de smartphone. Het ziet ernaar uit dat de S20 Fan Edition een iets grotere en betaalbare versie wordt van de reguliere Samsung Galaxy S20.

Volgens nog onbevestigde leaks bedraagt de schermdiagonaal tussen de 6,4 en 6,5 inch (tegenover een 6,2 inch S20 scherm), met een cameragat verwerkt in de rechterbovenhoek. Aan de achterzijde is er ruimte gemaakt voor drie camera's.

Het is vrijwel zeker dat er onder de motorkap een Snapdragon 865 aanwezig is. Doorgaans worden Samsung-smartphones in Europa met een Exynos geleverd. Het zou in dit geval om een Exynos 990 gaan, maar we hebben zo onze twijfels; de Samsung Galaxy S10 Lite verscheen met een Snapdragon-chipset.

(Image credit: @OnLeaks / @pricebaba)

We weten al ongeveer wat de formule wordt van de goedkopere S20, mits we afgaan op de Galaxy S10 Lite natuurlijk. In plaats van de term Lite hanteert de Zuid-Koreaanse fabrikant naar verluidt de term Fan Edition (ofwel FE).

Voorgaande geruchten wezen onder andere op een 120Hz display, en een accucapaciteit van 4500 mAh. Over een exacte lanceerdatum is momenteel nog niets duidelijk. Oktober is wel in een eerder gerucht genoemd als mogelijke releasemaand.

Ten opzichte van de eerste Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite zou er slechts 10 maanden tussen de lanceringen zitten, mocht het gerucht kloppen. Dit zou betekenen dat Samsung haar toestellen iets beter gespreid wil uitbrengen, met onder meer een grotere ademruimte voor de Galaxy S30.

Mocht Samsung deze strategie voortzetten, dan zou dit ervoor zorgen dat 2020 ondanks alles tot een van de drukste jaren behoort voor Samsung wat betreft smartphonelanceringen.