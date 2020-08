Samsung Galaxy Z Fold 2 kan vroeger te koop zijn dan verwacht

De Samsung Galaxy Z Fold 2 werd onthuld naast de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra, maar we hebben niets gehoord over de prijs of een releasedatum. Volgens een nieuw lek kan die datum dichterbij zijn dan we denken.

Volgens Twitter leaker Evan Blass, die recentelijk veel info over Samsung correct heeft gelekt, zouden de pre-orders voor de vouwbare smartphone op 2 september starten.

De smartphone zal vervolgens op 18 september in de verkoop gaan.. Dit wordt verondersteld informatie te zijn voor de VS, en het is niet helemaal duidelijk wat de beschikbaarheid zal zijn in andere landen.

Dit komt overeen met een soortgelijk lek enkele weken geleden waar de Koreaanse media beweerden dat de Galaxy Z Fold 2 op 18 september in de verkoop zou gaan.

Samsung heeft al bevestigd dat het een evenement organiseert om de Galaxy Z Fold 2 op 1 september volledig onthullen, dus 2 september voor pre-orders kan kloppen. Samsung heeft namelijk de gewoonte om de dag na een grote onthulling de pre-orders te openen.

We hopen op 1 september alle nieuwe upgrades tot in de details te leren kennen en we verwachten ook de prijs van de aankomende foldable te leren kennen.

Er is nog veel dat we niet weten over de Galaxy Z Fold 2 omdat het bedrijf weinig informatie heeft gedeeld naast de Note 20 smartphones. Als je enthousiast bent over de nieuwe vouwbare smartphone, hou onze site dan zeker in de gaten op 1 september.

Via Phone Arena