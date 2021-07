OnePlus Nord 2 5G render toont rode kleur en design

We hebben inmiddels genoeg van de OnePlus Nord 2 gezien om een beeld te kunnen vormen wat we van het toestel mogen verwachten. Het design van het toestel is opnieuw opgedoken in de vorm van een nieuwe render. Hierdoor kun je de voor- en achterkant van het toestel goed bekijken.

De afbeelding is gedeeld door Evan Blass. Het gaat hier om een onofficiële afbeelding, dus neem het nieuws niet gelijk aan voor de waarheid. Blass heeft echter een goed track record als het gaat om leaks. De renders komen daarnaast overeen met eerdere geruchten en zelfs met een officiële teaser.

Er is een punch-hole camera te zien in de linker bovenhoek van het platte scherm. We zien daarnaast minimale bezels, waarvan die aan de onderkant van het scherm iets dikker is dan de rest. Op de achterkant zit een drievoudige camera-set-up gesitueerd.

Het enige nieuwe aan dit lek is de kleur. De OnePlus Nord 2 5G wordt namelijk in het rood getoond. De enige andere kleuren die we tot nu toe hebben gezien zijn grijs/zilver en groen. Het is mogelijk dat deze rode tint een van de mogelijke kleuropties is van de Nord 2.

De OnePlus Nord 2 wordt officieel aangekondigd op 22 juli. Het duurt dan ook niet lang meer voordat we alle details bevestigd zullen krijgen. Aangezien er al een hoop informatie is gelekt, verwachten we niet veel verrassingen meer.

Het bedrijf heeft bovendien zelf bevestigd dat de Nord 2 over een 6,43 inch AMOLED-scherm beschikt, met een beeldverversing van 90Hz. Het toestel wordt bovendien aangedreven door een MediaTek Dimensity 1200-AI-chipset. Daarnaast wijzen geruchten op een 50MP hoofdcamera, een 8MP of 16MP groothoeklens en een 2MP dieptesensor. De batterijcapaciteit zou 4.500mAh bedragen.

