OnePlus Buds Pro onderweg

Na de OnePlus Buds en de goedkopere OnePlus Buds Z zijn de volgende draadloze oortjes van het bedrijf officieel onderweg: de OnePlus Buds Pro Edition zijn in de maak en OnePlus is op zoek naar testers.

Volgens de pagina van OnePlus Lab kun je je aanmelden om zowel de OnePlus Buds Pro als de OnePlus Nord 2 vroegtijdig te testen. Je kunt je tot 17 juli aanmelden.

OnePlus zegt dat je de hardware die je ontvangt mag houden, zolang je voldoende feedback levert aan OnePlus. Aangezien er maar tien smartphones en tien paar oortjes beschikbaar worden gesteld, wordt het niet makkelijk om de technologie vroegtijdig te bemachtigen.

"Jouw aanmelding wordt bekeken op basis van je schrijf- en fotografieskills", zegt OnePlus. "Onder andere criteria vallen jouw techervaring, reviewgeschiedenis, blogs en andere geschreven content. Zo weten we of je kwalificeert als Lab-reviewer.

Een nieuw apparaat

We hebben al heel wat onthuld over de OnePlus Nord 2, die officieel wordt onthuld op 22 juli. We hebben echter nog niet eerder gehoord over de OnePlus Buds Pro.

Naast het bestaan ervan weten we nog niets over de oortjes. De 'Pro'-benaming duidt erop dat het gaat om een meer premium versie van de draadloze oortjes dan de bestaande OnePlus Buds.

Omdat de aanmeldingen voor testers voor de Nord 2 en Buds Pro op dezelfde dag eindigen, is er een kans dat beide apparaten naast elkaar verschijnen. Toch lijkt dit ons onwaarschijnlijk, omdat we nog niet eerder over de draadloze oortjes hebben gehoord.

We verwachten dat de oortjes over actieve ruisonderdrukking zullen beschikken. Dat zou namelijk een functie zijn die de OnePlus Buds Pro zou onderscheiden van de OnePlus Buds. Dit is ook het geval met de AirPods Pro in vergelijking met de AirPods. Zodra we meer weten over de draadloze oortjes, lees je het op TechRadar.