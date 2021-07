Nintendo Switch OLED releasedatum, prijs, specs en meer

Na maanden speculeren weten we nu eindelijk wat hoe de opgefriste versie van de Switch eruitziet, en het is de Nintendo Switch OLED geworden.

Nintendo maakte de aankondiging op 6 juli via zijn eigen kanalen, waaronder Twitter. Een opvallende zet, nadat de console eigenlijk verwacht werd op de E3 2021 in juni.

De Nintendo Switch OLED beschikt over diverse eigenschappen waarover we gehoord hebben in geruchten. De console komt met een 7 inch OLED-scherm, wat groter is dan het 6,2 inch LCD-display van het origineel.

Tot de kern

Wat is het? Een mid-gen update van de Nintendo Switch met een OLED-scherm

Een mid-gen update van de Nintendo Switch met een OLED-scherm Wanneer verschijnt het? 8 oktober 2021

8 oktober 2021 Hoeveel gaat het kosten? ongeveer 350 dollar (omgerekend 296 euro) en komt beschikbaar in de kleuren Wit en Neon Blauw/Rood

Nintendo Switch OLED releasedatum en prijs

De Nintendo Switch OLED komt beschikbaar op 8 oktober 2021 en kent een adviesprijs van 349,99 dollar (wat vrij vertaald 296 euro is exclusief btw en invoerkosten et cetera). De huidige Nintendo Switch kost ongeveer 320 euro op het moment van schrijven. De Nintendo Switch Lite, wat een handheld-only console is, gaat over de toonbank voor ongeveer 210 euro.

In de VS gaat de OLED-versie 50 dollar meer kosten dan het standaardmodel. We verwachten dat die meerprijs in euro's ook ongeveer rond de 50 euro zal zitten.

Nintendo Switch OLED functies

We weten dat de nieuwe Nintendo Switch OLED gebruikmaakt van een organic light emitting diode display, beter bekend als OLED. Deze schermtechnologie wordt wereldwijd geroemd als de beste van dit moment. In tegenstelling tot LCD is er geen backlight-paneel nodig. In plaats daarvan stuurt het elke individuele pixel zelf aan. Als gevolg hiervan beschik je als gebruiker over perfecte zwartwaarden en hoge contrastniveaus.

De grootte van het scherm van de Nintendo Switch OLED is ook groter dan het origineel, wat beschikt over een LCD-display. Deze is nu 7 inch groot, wat het iets makkelijker moet maken om op het display te spelen.

Een andere toevoeging is een bredere, aanpasbare standaard, met verbeterde audiokwaliteit. Het ziet er echter niet uit alsof de Nintendo Switch OLED gebruikmaakt van ruimtelijke audio als Dolby Atmos. In plaats daarvan ziet het ernaar uit dat de speakers van het apparaat zelf enkel geüpgraded zijn voor een betere ervaring wanneer je in handheld- of tabletop-modus speelt.

(Image credit: Nintendo)

Een andere nieuwe toevoeging is bekabelde LAN-ondersteuning, wat als muziek in de oren moet klinken voor iedereen die vindt dat de online games op hun Nintendo Switch niet stabiel genoeg zijn via wifi.

Een ander gebied waarop de Nintendo Switch OLED beter is dan zijn voorganger, is op het vlak van intern opslaggeheugen. De originele Switch heeft slechts 32GB aan boord, terwijl de nieuwe versie gebruikmaakt van 64GB . Ondersteuning voor microSD-kaarten blijft.

Het docking station van de Nintendo Switch is eveneens voorzien van een upgrade, zij het subtiel. Er zijn nu afgeronde hoeken aanwezig voor een modernere look. Ook is er een gebroken wit-versie, welke matcht met het nieuwe kleurschema van de Nintendo Switch OLED. De console komt ook beschikbaar in het klassieke Neon Blauw/Rood met zwarte dock.

De standaard is verbeterd. (Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch OLED technische specificaties

Wil je alles weten over de ins en outs van de nieuwe Nintendo Switch OLED? Bekijk hieronder het volledige overzicht van de technische specificaties van de console:

Afmetingen: 10,2 x 24,2 x 1,39 centimeter

10,2 x 24,2 x 1,39 centimeter Gewicht: Ongeveer 320 gram (420 gram inclusief Joy-Con-controllers)

Ongeveer 320 gram (420 gram inclusief Joy-Con-controllers) Scherm: Multi-touch capacitief touchscreen / 7 inch OLED-scherm

Multi-touch capacitief touchscreen / 7 inch OLED-scherm Resolutie: 1280x720 (720p)

1280x720 (720p) CPU/GPU: Nvidia Custom Tegra-processor

Nvidia Custom Tegra-processor Opslag: 64GB (kan uitgebreid worden via microSDHC- of microSDXC-kaarten van maximaal 2TB)

64GB (kan uitgebreid worden via microSDHC- of microSDXC-kaarten van maximaal 2TB) Draadloos: Wifi (802.11 a/b/g/n/ac compliant)

Wifi (802.11 a/b/g/n/ac compliant) Video output: Tot maximaal 1080p via HDMI in TV-modus, 720p in handheldmodus

Tot maximaal 1080p via HDMI in TV-modus, 720p in handheldmodus Audio output: 5.1 Lineare PCM

5.1 Lineare PCM Speaker s: Stereo

s: Stereo USB connector: USB Type-C voor opladen

USB Type-C voor opladen 3,5mm koptelefooningang

Batterijduur: Ongeveer 4,5 - 9 uur

Ongeveer 4,5 - 9 uur Laadtijd: Ongeveer 3 uur

Ondersteunt de Nintendo Switch OLED 4K?

(Image credit: Nintendo)

Verrassend genoeg niet. Een van de grootste features die werd getipt voor de Nintendo Switch Pro was de 4K-resolutie in tv-modus. De Nintendo Switch OLED houdt het echter op 1080p, net als de reguliere Switch. Dit lijkt op een grote gemiste kans voor Nintendo, en kan de upgrade lastig te verantwoorden maken voor sommigen.

Het display van de Nintendo Switch OLED zelf blijft ook 720p, waardoor bestaande Switch-software niet geüpgraded hoeft te worden. Geruchten over Nvidia DLSS-ondersteuning, wat AI-upscaling gebruikt om games aan een 4K-resolutie te helpen, is dus gegarandeerd van de baan.

Wat is er gebeurd met de Nintendo Switch Pro?

(Image credit: Nintendo)

De Nintendo Switch OLED is waarschijnlijk de Nintendo Switch Pro, een naam die al maandenlang rondzweeft op het internet. De technische specificaties komen grotendeels overeen met wat we eerder gelezen hebben, al blijft het gemis van 4K-resolutie wel vreemd.

We gaan er niet vanuit dat Nintendo binnenkort een nieuw Switch-model presenteert met 4K. Iedereen die hoopte op een krachtigere Switch blijft dan ook teleurgesteld achter waarschijnlijk.