Nieuwe smartphone Asus lijkt een iPhone te verslaan

Als je op zoek bent naar een compacte of kleine telefoon, kun je eigenlijk alleen bij Apple terecht. De iPhone 13 mini is daar een goed voorbeeld van, met veel kracht in een compacte belichaming.

Het lijkt er nu op dat een ander merk zich op compacte smartphones wil gaan toeleggen: de Asus Zenfone 9 (opens in new tab), waar we al enkele leaks over zagen langskomen, wordt officieel op 28 juli gelanceerd.

De lancering vindt om 15:00 Nederlandse zomertijd plaats, op verschillende events in New York, Berlijn en Taipei.

De smartphone lijkt vrij klein te worden. Een vroege leak meldde dat de telefoon een 5,9 inch scherm heeft, maar we zien het toestel in iemands hand hierboven afgebeeld, wat duidelijk maakt dat deze niet groot is.

De afbeelding lijkt ook te hinten op wat specificaties van de Zenfone 9. Zo is er een camera, een game-console, een luidspreker, een telescoop en meer wat we niet kunnen plaatsen. Er is geen selfiecamera te zien op de foto, maar in andere afbeeldingen is deze wel aanwezig. Verwacht dus niet dat de telefoon een camera onder het display heeft.

Rond 28 juli brengen we meer informatie over de telefoon, wanneer de lancering plaatsvindt.

Analyse: het stokje overnemen van Apple

Alhoewel Apple momenteel de hoofdrol speelt op het toneel van kleine telefoons, is dat mogelijk binnenkort afgelopen.

Er gaan verschillende geruchten rond dat de iPhone 14 geen mini-versie in de productlijn krijgt. Een tijdperk van compacte smartphones eindigt dan voor Apple (buiten de SE-versies om).

Asus wordt naar alle waarschijnlijkheid een van de weinigen die in gaat spelen op de behoefte voor kleine smartphones. De Zenfone 9 zou daarom nog weleens populair kunnen worden. Wellicht zien we de telefoon ook nog eens terug in onze lijst van beste smartphones.

Via GSMArena (opens in new tab)