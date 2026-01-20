Verdwijnt dit type smartphones binnenkort volledig?

Wat een paar weken geleden een gerucht was, is nu een feit: ASUS stopt volledig met de productie van de Zenfones en ROG Phones. Dat bevestigt Jonney Shih, de CEO van ASUS. Het bedrijf deed jaarlijks slechts één lancering (met gewoonlijk ook maar één smartphone) binnen elke serie en daar komt nu een einde aan. De ASUS ROG Phone 9 Pro, die ik aan het einde van 2024 nog getest heb, krijgt geen opvolger.

Als je een van de weinige gebruikers van een ASUS-smartphone bent, moet je je geen zorgen maken. ASUS belooft dat hun smartphones nog de beloofde software-updates krijgen, al waren dat er sowieso niet veel. Shih geeft daarnaast aan dat het bedrijf zich zal focussen op commerciële pc's en "fysieke AI", waaronder slimme brillen. Nu een van de grootste spelers op de gaming markt de stekker uit zijn smartphones trekt, rijst de vraag of deze subcategorie binnen smartphones überhaupt levensvatbaar is.

Alles kan een gaming smartphone zijn

(Image credit: Blue Pixl Media)

Het probleem is dat ook een "normale" smartphone aan alle eisen van gamers voldoet. De OnePlus 15 heeft geen flitsende accenten, fysieke ventilator of wat dan ook en presteert uitstekend tijdens veeleisende games. Smartphones zoals de POCO F7 hebben soms één versie die iets meer gericht is op gamers, maar zien er voor de rest ook normaal uit. Bovendien zijn deze smartphones over het algemeen goedkoper dan gaming smartphones.

ASUS is niet het enige grote merk dat in de markt van de gaming smartphones actief was. Zo heeft ook Lenovo, dat succes kent met het Legion-merk, twee versies van de Legion Phone Duel uitgebracht. De Legion Phone Duel 2 dateert echter al van 2021 en ook daar is geen opvolger in zicht. Lenovo is natuurlijk het bedrijf boven de Motorola-smartphones en de recent aangekondigde Motorola signature is eveneens geschikt voor games.

Xiaomi heeft ook ooit geëxperimenteerd met de Black Shark-smartphones die gericht waren op gamers. De laatste telefoon in die serie is de Black Shark 5 Pro en dateert van 2022. Als we ver genoeg teruggaan, komen we de Razer Phone nog tegen. Ondanks de grote naamsbekendheid van Razer zijn zij ook na twee generaties gestopt met deze smartphoneserie in 2019. De enige noemenswaardige fabrikant van gaming smartphones die nog actief is, is Nubia. Zelfs daar merk je dat de focus steeds meer verschuift van gaming naar camera's en design.

ASUS was in feite de laatste grote speler in de markt van gaming smartphones. Hoewel er geen concrete verkoopcijfers zijn gedeeld, kunnen we besluiten dat die niet goed genoeg waren om hun smartphones nog een kans te geven in 2026. Op basis van de pogingen van andere (grote) spelers in de gaming en smartphonewereld, kunnen we wel stellen dat gaming smartphones ten dode opgeschreven zijn.