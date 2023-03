Asus ROG Phone 7 Ultimate krijgt grootse specs maar kleine upgrades

De Asus ROG Phone 7 Ultimate zou sowieso high-end specs hebben. We krijgen nu een beter idee van die specs, aangezien een nieuw lek heel wat prijsgeeft over de Asus ROG Phone 7.

Volgens leaker Abhishek Yadav (opens in new tab) op Twitter (via Phone Arena (opens in new tab)), hebben beide versies van de Asus ROG Phone 7 een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, draaien ze Android 13 en komen ze met drie camera's achteraan: een 50MP IMX766 hoofdcamera, een 13MP ultrawide, en een 8MP macrocamera. Ze hebben blijkbaar ook allebei een 32MP selfiecamera, meten 173 x 77 x 10,3mm en wegen 239g.

Bovendien zou de Asus ROG Phone 7 Ultimate 16GB RAM en 512GB opslag hebben. Op basis van oudere versies van de telefoon is het waarschijnlijk dat dit de enige configuratie zal worden.

Ze vermelden de RAM en opslag van de standaard Asus ROG Phone 7 niet, maar merken op dat dit blijkbaar het enige verschil is tussen de standaard telefoon en de Ultimate. Ze beweren ook dat er geen Asus ROG Phone 7 Pro komt.

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Phone 7 specs ROG Phone 7 ROG Phone 7 Ultimate Afmetingen 173 x 77 x 10,3mm 173 x 77 x 10,3mm Gewicht 239g 239g Besturingssysteem Android 13 Android 13 Scherm 6,8 inch 6,8 inch Resolutie FHD+ FHD+ CPU Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 RAM TBC 16GB Opslag TBC 512GB Batterij 6.000mAh 6.000mAh Camera's 50MP primair, 13MP ultrawide, 8MP macro 50MP primair, 13MP ultrawide, 8MP macro Selfiecamera 32MP 32MP

Sterke specs, kleine upgrade

Op basis van dit laatste lek klinken de Asus ROG Phone 7 en vooral de 7 Ultimate als zeer krachtige telefoons. Maar de Asus ROG Phone 6 Pro komt eigenlijk met 18GB RAM, gekoppeld aan 512GB opslag.

De Asus ROG Phone 6 en 6 Pro hebben ook hetzelfde gewicht en dezelfde afmetingen als de nieuwe telefoons. Het zou zomaar kunnen dat het design van de telefoons daarom amper wordt aangepast. Dit kan er anderzijds voor zorgen dat accessoires voor de oude telefoons ook werken met de nieuwe.

De sensor van de hoofdcamera is ook niet opgewaardeerd en de ultrawide heeft blijkbaar hetzelfde aantal megapixels, hoewel de sensor daar onbekend blijft. Gaming smartphones staan bekend om hun redelijk zwakke camera's. Als dit gerucht klopt, dan wil het zeggen dat de Asus ROG Phone 7 wellicht dezelfde hoofdcamera heeft als de Redmi Note 12 Pro van 399 euro.

Dus wat wordt er geüpgraded? De macrocamera is hier waarschijnlijk beter, want de Asus ROG Phone 6-serie heeft slechts een 5MP-camera en ook de selfiecamera op die telefoons is slechts 12MP.

De belangrijkste upgrade lijkt gewoon de chipset, die naar verluidt een Snapdragon 8 Gen 2 is. Dat zou een aanzienlijke boost moeten opleveren ten opzichte van de Snapdragon 8 Plus Gen 1 die in de huidige modellen zit, maar dat is ook ongeveer het minimum dat je van een nieuw model mag verwachten.

Eerdere geruchten over specificaties wijzen ook niet op een grote upgrade en vermelden dat de schermgrootte, resolutie, vernieuwingsfrequentie, batterijcapaciteit en oplaadsnelheid allemaal ongeveer hetzelfde zullen zijn als voorheen.

Dus hoewel de Asus ROG Phone 7 (en vooral de 7 Ultimate) waarschijnlijk tot de allerbeste gaming telefoons zullen behoren, zijn ze misschien niet de moeite waard als je al een toestel uit de ROG Phone 6-serie hebt. We zullen binnenkort alles te weten komen, aangezien Asus zelf bevestigd heeft dat de telefoons op 13 april gelanceerd zullen worden.