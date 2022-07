Nieuwe gameplay-trailer voor Bayonetta 3, mét releasedatum

Nintendo heeft officieel de releasedatum voor Bayonetta 3 op de Nintendo Switch bekend gemaakt: 28 oktober 2022.

In Bayonetta 3 (opens in new tab) ga je volgens Nintendo ''je weg door de straten van Tokyo, de bergen van China en andere locaties vechten'', terwijl je ''een virtuele kring van Bayonettas ontmoet, elke versie nog fabelachtiger dan de vorige.''

Ook krijg je de kans om Bayonetta's nieuwe Demon Masquerade-kracht te gebruiken, welke ''de demon gelinkt aan haar wapen oproept en zo indrukwekkende actie-opties geeft, met ook nog eens bijzondere combo's.'' Terwijl je speelt kun je zelfs in de rol van een nieuw personage kruipen: Viola. Deze wordt omschreven als een pittige heks in opleiding die met een zwaard vecht en vergezelt wordt door de demon Cheshire.''

Naast de langverwachte aankondiging bracht Nintendo ook een gloednieuwe trailer uit, welke meer dan drie minuten aan chaotische, magische gameplay laat zien. Je kunt de trailer hieronder zien, met Bayonetta, Viola en meer personages in actie.

De releasedatum kon niet snel genoeg komen voor fans van Bayonetta. Bayonetta 3 werd al in 2017 aangekondigd, waarna een vrij lange stilte volgde. In september 2021 (opens in new tab) verscheen er opnieuw iets van de titel, met een eerste indruk van de game en een releasemoment in 2022.

Bayonetta verschijnt op 28 oktober als Nintendo Switch (opens in new tab)-exclusive, waardoor de game op de originele Switch, Nintendo Switch OLED en Switch Lite speelbaar is.

Niet helemaal uit het niets

Deze releasedatum-aankondiging was geen grote verrassing nadat Bayonetta officieel een M-classificatie kreeg van het Entertainment Software Rating Board op 12 juli (via VGC (opens in new tab)). Meestal is dit een teken dat we snel een releasedatum krijgen.

De classificatie houdt in dat er geweld, bloed en gore in zit, gedeeltelijke naaktheid en grof taalgebruik. Heb je al eens eerder een Bayonetta-game gespeeld, weet je dat dit de gebruikelijke hap is.

Over gedeeltelijke naaktheid gesproken: na de aankondiging van de releasedatum tweette ontwikkelaar Platinum Games dat de game een zogenaamde ''Naive Angel Mode'' bevat.

Volgens de ontwikkelaar is de modus toegevoegd zodat ''meer fans volledig kunnen genieten'' van de game. In de tweet legt de ontwikkelaar uit dat ''door de modus aan te zetten je in de woonkamer kunt spelen zonder dat je je zorgen hoeft te maken wat er op je scherm tevoorschijn komt... denken we.'' De tweet bevat ook een video die de schakelaar voor de modus in actie laat komen.