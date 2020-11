Moto E7 gelekte specificaties en beelden wijzen op naderende lancering

Motorola lijkt niet lang te willen wachten met het lanceren van smartphones. Enkele weken geleden verscheen het budgettoestel Moto E7 Plus en het lijkt erop dat de standaard Moto E7 nu ook onderweg is.

Tipgever Abhishek Yadav stelt op Twitter dat de telefoon een 6,5 inch scherm zal hebben, met een 48MP + 2MP camera aan de achterkant. Aan de voorzijde zit een 5MP camera. Het toestel zal beschikken over Android 10 en de batterij moet een capaciteit hebben van 4.000mAh. Deze specificaties lijken erg op die van het Plus-model.

De renders die bij het lek zijn gevoegd, tonen het toestel in de kleuren blauw en grijs. Ook qua ontwerp is er weinig veranderd ten opzichte van de Plus-versie. Er is nog steeds een druppelvormige notch aan de voorkant en een vierkant camerablok achterop.

Er is nog niets bekend over de processor waarop de Moto E7 zal werken. De Moto E7 Plus bevat een Snapdragon 460-chip, maar dit betekent niet dat de standaardversie ook over deze chip zal beschikken.

Moto E7 Renders in Blue & Gray Color.•6.5inch HD+ Display•48+2MP Rear Camera•5MP Front Camera•Android 10•4000mAh Battery pic.twitter.com/OcipDEyVuqNovember 11, 2020

Nu de Moto E7 Plus is uitgebracht en deze renders en specificaties voor de standaardversie verschijnen, verwachten we voor het einde van het jaar nog de Moto E7 te zien. De tipgever kon zelf nog geen specifieke datum noemen.

Als het gaat om beschikbaarheid zal het mogelijk weer even duren voordat het toestel in Europa verschijnt. De Moto E7 Plus werd ook eerst uitgebracht in India en Brazilië voordat deze in andere landen werd aangeboden.

Als de E7 eindelijk verschijnt en beschikbaar is, dan is er een nieuw, niet al te duur toestel met goede functies, voor iedereen die op een budget zit. Motorola zorgt over het algemeen voor betrouwbare Android-toestellen.

Vorig jaar zagen we de Moto E6, de Moto E6 Plus, de Moto E6s en de Moto E6 Play. Het is dus goed mogelijk dat er nog meer toestellen van de fabrikant onderweg zijn. Als je op zoek bent naar een iets hogere klasse telefoon, dan is de Motorola Razr 5G 2020 mogelijk geschikter.

Via Android Central