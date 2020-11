Google Foto's stopt met gratis onbeperkte opslag voor foto's in 'hoge kwaliteit'

Google Foto's, het populaire online platform van Google voor fotobewerking en -opslag, heeft vandaag aangekondigd dat het geen gratis onbeperkte cloud-opslag meer aanbiedt voor foto's en video's van 'hoge kwaliteit'. Vanaf 1 juni 2021 zal elke nieuw geüploade foto in plaats daarvan meetellen voor de gratis 15GB aan cloud-opslag die bij elke Google-account zit.

Als je Google Photos gebruikt zullen alle foto's of video's 'in hoge kwaliteit' die je voor de deadline van 1 juni naar de service uploadt, niet meetellen voor die 15GB opslagruimte, zelfs niet nadat de nieuwe regels van kracht zijn geworden.

Er wordt niets veranderd aan de foto's of video's die in 'originele kwaliteit' worden geüpload, omdat deze al worden meegeteld voor de 15GB maximumopslag van een account. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat 'originele kwaliteit' de bestanden in hun oorspronkelijke resolutie behoudt, terwijl bestanden in 'hoge kwaliteit' automatisch worden verwerkt en gecomprimeerd door Google Foto's om ruimte te besparen.

Er is één opvallende groep gebruikers die vrijgesteld is van de wijzigingen: als je een Pixel-smartphone hebt, van het origineel tot en met de gloednieuwe Pixel 5, kun je zoveel foto's en video's in hoge kwaliteit blijven uploaden en opslaan als je maar wilt.

Dit zijn de beste camera smartphones

In een blogpost zegt Google Foto's dat de overstap een noodzakelijke stap is die "ons in staat stelt om gelijke tred te houden met de groeiende vraag naar opslag". Toch zal het zeker een reactie uitlokken bij gebruikers die al meer dan vijf jaar lang gratis en onbeperkt hun foto's opslaan.

Google schat dat, als deze veranderingen eenmaal van kracht zijn, ongeveer tachtig procent van de gebruikers ongeveer drie jaar lang foto's en video's zou moeten kunnen opslaan voordat ze de 15GB gratis opslag gevuld hebben. Het bedrijf geeft ook een persoonlijke schatting, zodat je kunt zien hoeveel ruimte je nog over hebt. Andere Google-diensten zoals Gmail en Drive tellen ook mee voor deze 15GB.

Vanaf 1 juni 2021 introduceert Google ook een nieuwe functie die donkere of wazige foto's en zelfs grote video's zal herkennen. Google vraagt ook of je deze wilt verwijderen van je account.

Als je merkt dat je de limiet van 15GB hebt bereikt, kun je je aanmelden voor een Google One-account om meer opslagruimte te kunnen kopen. Deze prijzen beginnen bij €1,99 per maand voor 100GB.