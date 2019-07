Inloggen op iCloud met FaceID of Touch ID

Voor de mensen die beschikken over een iCloud-account wordt het inloggen op een iPhone, iPad of een Mac binnenkort een stuk gemakkelijker. Dit hoeft dan namelijk niet meer met een inlognaam en wachtwoord, maar kan simpelweg met FaceID of TouchID.

Je hoeft dus geen wachtwoorden meer te onthouden of op te slaan in je smartphone, het enige wat je hoeft te doen is je gezicht of je vinger te scannen.

Vooralsnog wordt de nieuwe methode getest in de bètaversies van iOS 13 of macOS Catalina, zo meldt 9to5Mac. Via de website beta.icloud.com kunnen gebruikers inloggen via gezichtsherkenning of de vingerafdrukscanner, de website herkent namelijk het apparaat waarmee je inlogt.

Volgens 9to5Mac is dit onlosmakelijk verbonden aan Sign in with Apple, een dienst die concurreert met Google en Facebook. Als je bijvoorbeeld bij een website inlogt met je Facebook-account, kan het zijn dat er meer gegevens van je worden gedeeld dan je zou willen. Apple garandeert dat dit met Sign in with Apple niet kan gebeuren, het enige wat wordt gedeeld als je inlogt via Apple zijn je gebruikersnaam en je e-mailadres. En zelfs dat e-mailadres kan worden afgeschermd. De dienst wordt op dit moment nog getest en de lancering staat gepland voor september.

Veiligheid

Veiligheid staat voorop bij deze ontwikkelingen, biometrische beveiliging als een vingerafdruk- of gezichtsscanner is natuurlijk veel moeilijker te stelen dan een wachtwoord. En dat is ideaal voor een iCloud-account die de meeste mensen toch gebruiken om hun persoonlijke bestanden, zoals foto's en video's, in op te slaan.

We weten allemaal nog wel wat er een aantal jaar geleden gebeurde toen de iCloud-accounts van bekende Hollywood-sterren werden gehackt. Om dit in de toekomst te voorkomen lijkt deze nieuwe methode een goede stap in de richting.