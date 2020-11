OnePlus Nord N10 5G krijgt slechts eenmalig OS-update... naar Android 11

De OnePlus Nord N10 5G is verscheept met Android 10 aan boord van het toestel. Dit was een beetje vreemd, maar geen dealbreaker. Nu komt het nieuws dat de smartphone slechts één update krijgt, namelijk naar Android 11. Dat betekent dat de OnePlus Nord N10 5G nu niet bepaald een lange levensduur tegemoet gaat.

OnePlus heeft dit zelf bevestigd aan AndroidCentral . Hetzelfde geldt voor de OnePlus Nord N100. Beiden zullen nog twee jaar beveiligingsupdates krijgen, maar ze zullen niet van de functies kunnen genieten van Android 12 die volgend jaar uitkomt.

Normaal gesproken is OnePlus er snel bij om zijn apparaten up te graden naar de nieuwe versies van Android (in vergelijking met andere telefoonfabrikanten). De OnePlus 8 en 8 Pro kregen in oktober een upgrade naar Android 11. Het is teleurstellend dat de N10 5G niet dezelfde behandeling krijgt. De OnePlus 8T kwam zelfs al met Android 11 uit de doos.

Verandert onze mening hierdoor over de N10 5G?

Ongetwijfeld. Middenklasse telefoons zijn redelijk prijzig, het is dus schokkend dat de betaalbaardere toestellen van OnePlus niet van nieuwere software-updates mogen genieten. De meeste fabrikanten in de industrie geven wel drie generaties aan Android-upgrades. Samsung heeft dit ook aangekondigd voor zijn vlaggenschip Galaxy Note 20 en Galaxy S20. De middenklasse Galaxy A51 en topklasse Galaxy Z Fold krijgen deze behandeling ook. Deze zet van OnePlus ondermijnt kopers van de N10 5G en N100, het is te hopen dat het bedrijf zijn keuzes snel heroverweegt.