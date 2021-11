Microsoft: Windows 10 krijgt net als Windows 11 ieder jaar updates met nieuwe features

Microsoft heeft aangekondigd dat ze de functie-updates van Windows 10 jaarlijks willen uitvoeren, wat overeenkomt met de updatesnelheid voor Windows 11. De Windows 10-update van dit jaar is vandaag uitgebracht, en de volgende is gepland voor de tweede helft van 2022.

"We stappen over op een nieuwe Windows 10-release-cadans en stemmen die af op de Windows 11-cadans. Zo leveren we jaarlijkse releases vol feature-updates", aldus John Cable, hoofd van Windows-service en -levering bij Microsoft.

Ondanks alle ophef rond dit release-schema, is de update van dit jaar vrij klein. De belangrijkste verbetering dit jaar was het toevoegen van GPU-rekenondersteuning in het Windows-subsysteem voor Linux (WSL). De inhoud van de 2022-update is nog niet onthuld, maar Microsoft heeft duidelijk gemaakt dat ten minste één versie van het besturingssysteem tot 14 oktober 2025 zal worden ondersteund.

Analyse: Er zal zeker nog een tijdlang ondersteuning zijn voor Windows 10

Het lijkt erop dat Microsoft Windows 10 nog een tijdlang blijft ondersteunen, ondanks dat Windows 11 in hoog tempo is uitgerold. In eerste instantie lijkt dit haaks op elkaar te staan, maar als je bedenkt hoe lang het duurt voordat gebruikers zich aanpassen aan een gloednieuw besturingssysteem, is de beslissing logisch.

Eerder deze maand ontvingen deelnemers aan het Windows 10 Insider-programma toegang tot de nieuw ontworpen Microsoft Store (precies hetzelfde waarmee 11 werd gelanceerd), terwijl het via de november 2021-update voor alle anderen werd uitgerold. In april 2021 werd aangekondigd dat DirectX 12 niet gekoppeld zou zijn aan Windows 10-updates, maar in plaats daarvan beschikbaar zou worden gemaakt voor elke versie van het besturingssysteem.

Microsoft lijkt Windows 10-gebruikers zeker aan te moedigen om de upgrade te installeren. Ze worden uitgenodigd om via de PC Health Check-app te controleren of ze Windows 11 kunnen gebruiken.

Het blijft een feit dat veel van die apparaten jammer genoeg niet geschikt zijn om de overstap te maken, dankzij vrij strenge eisen. Daardoor zal Microsoft zich moeten blijven bemoeien met de technische voortgang van Windows 10, om al die huidige gebruikers niet van zich te laten vervreemden. De beste manier om dit te doen is door ervoor te zorgen dat ze tot ver in de toekomst nog steeds volledige ondersteuning krijgen.

Via The Verge