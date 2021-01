Microsoft Surface Pro 8 lanceert binnenkort met nieuwste Wi-Fi tech

Er gaan al een tijdje geruchten rond over de Microsoft Surface Pro 8, maar de lancering zit er mogelijk eindelijk aan te komen dankzij een bevestigde FCC-certificeringsaanvraag. FCC staat voor 'Federal Communications Commission' en het certificaat houdt in dat het product onder de goedgekeurde limieten voor elektromagnetische interferentie valt en dus geschikt is om verkocht te worden in de Verenigde Staten.

De FCC-certificatie onthulde ook dat het toestel een ingebouwde LTE- (Long Term Evolution) connectiviteit krijgt, maar ook Bluetooth 5, en Wi-Fi 6 dankzij de Wi-Fi 6 AX201-adapter van Intel.

Deze hardware-functies zouden tot een betere draadloze prestatie moeten leiden in vergelijking met voorgaande Surface Pro-modellen. De Surface 8 Pro wordt verwacht om in het begin van 2021 een aankondiging te krijgen, al is een officiële lanceerdatum nog niet bekend.

Surface Pro 8 komt mogelijks met minstens 8GB RAM

Wat weten we over de Surface Pro 8?

Ook al weten we nog niet veel van de officiële release, er is al wel wat informatie over de Surface 8 Pro gelekt, en met de nodige speculaties van betrouwbare bronnen en bijkomende vermeldingen op eBay en benchmarks, krijgen we een goed beeld van de uiteindelijke productreeks. De Surface Pro 8-serie start met een Intel Core i3-chipset, maar krijgt een 8GB RAM voor de minimum-specificaties, wat een gigantische verbetering is ten opzichte van de basis-uitrusting van de vorige Pro 7.

De informatie van dit gerucht is afkomstig van de Duitse techoutlet WinFuture en bevat een volledige line-up van configuraties: het i3-model krijgt naar verluidt 128GB opslagruimte. De i5-modellen (zowel LTE als enkel Wi-Fi) komen met 8GB of 16GB RAM en 128GB of 256GB opslagruimte.



De Intel Core i7-modellen komen met 16GB en 256GB, 512GB of 1TB opslaggeheugen, maar er is ook een volledig uitgerust model met 32GB RAM en 1TB opslaggeheugen. Dit valt samen met een ander gerucht dat we enkele weken geleden al hebben opgepikt, waarbij er ook wordt gezegd dat er in het nieuwe model geen aanpassingen aan de schermgroottes of het algemene ontwerp van het Surface Pro 7-model zullen volgen.

Alle informatie die hier wordt gegeven, moet natuurlijk met een korrel zout worden genomen tot het product officieel door Microsoft wordt aangekondigd. We zullen dus zelf niet te enthousiast (of teleurgesteld) worden tot we zelf een Surface Pro 8 in onze handen hebben. We zullen onze vingers kruisen dat we hier niet al te lang op moeten wachten.

