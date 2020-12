Microsoft Surface Pro 8 komt mogelijk met minstens 8GB RAM

De Microsoft Surface Pro 8 krijgt naar verluidt minstens 8GB RAM mee, mits we het nieuwste gerucht moeten geloven.

De Surface Pro 8 line-up is logischerwijs de opvolger van de Surface Pro 7. Volgens de Duitse technologiewebsite WinFuture zal de 8-serie net als zijn voorganger starten met een Intel Core i3-chipset voor het instapmodel, maar dan wel met minstens 8GB RAM in plaats van 4GB. Het gerucht zit verder boordevol informatie over de verschillende configuratie. Zo moet het i3-model met 128GB opslaggeheugen verschijnen, terwijl de i5-modellen (zowel LTE als WiFi-only) 8GB of 16GB RAM kunnen hebben en 128GB of 256GB opslaggeheugen.

De Intel Core i7-versie is beschikbaar met 16GB RAM en 256GB, 512GB, of 1TB opslaggeheugen, maar je kunt ook kiezen voor de beste versie met 32GB RAM en 1TB aan opslaggeheugen. Laatstgenoemde versie komt overeen met een eerder gerucht. In de bijgeleverde foto daarvan zien we dat de Surface Pro 8 weinig verschilt qua design van zijn voorganger.

Meer over de Microsoft Surface 8 Pro

We hebben al het nodige gelezen en gehoord over de Surface 8 Pro, maar nog lang niet alles is ons duidelijk voor dat de 2-in-1 laptop naar verluidt wordt gelanceerd in januari 2021.

Een eerder gerucht omtrent de Surface 8 Pro specificaties wees erop dat het apparaat gebruikmaakt van een 11e generatie Tiger Lake mobile CPU, RAM draaiende op 4200MHz, en met redelijke benchmarks op de proppen komt: in een Novabench-test zien we het apparaat een score van 2.180 neerzetten, met eene CPU-score van 1.273 en een GPU-score van 411. Uiteraard is het niet honderd procent zeker of het ook echt gaat om een Surface 8 Pro. Vandaar dat we wachten op meer geruchten of een bevestiging van Microsoft zelf.

Een misschien wel belangrijkere vraag over de toekomst van de Surface Pro 8: eerder deze maand kwam een rapport naar voren dat Microsoft net als Apple investeert in de bouw van een eigen SoC (System on a Chip), maar commentaren van Microsoft's Frank Shaw en Intel zelf suggereren dat deze chipsets hun weg zullen vinden naar datacenters in plaats van naar Surface-laptops. Dat gezegd hebbende, Microsofts gebruik van een aangepaste Qualcomm ARM-chip in de Surface Pro X betekent dat andere modellen in de toekomst mogelijk geen Intel-chips meer nodig zullen hebben.