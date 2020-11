Al bij al slaagt de Surface Laptop Go in zijn opzet. Hij vormt een toegankelijker alternatief voor mensen die een Surface Laptop willen, maar niet de hoofdprijs willen betalen. De belangrijkste verschillen waarmee je rekening moet houden zijn het toetsenbord zonder achtergrondverlichting, die ietwat beperktere prestaties en de plastic onderkant. Voor de gemiddelde gebruiker die op zoek is naar een compacte laptop met een goede batterijduur is de Surface Laptop Go alvast een duidelijke aanrader.

De aanbod Microsoft Surface-producten blijft gestaag groeien. Vorig jaar zagen we dat de Surface Laptop 3 voor het eerst ook een 15-inch model kreeg en dit jaar zien we dan weer een kleinere laptop bij het gezelschap, de Microsoft Surface Laptop Go. Hier hanteert Microsoft dezelfde denkwijze als bij de goedkopere Surface Go, waarbij het een van zijn bestaande producten naar een goedkoper prijspunt brengt. Wij tokkelden enkele weken op deze kleine laptop en hier lees je ons oordeel.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Specs Sheet Dit is de Surface Laptop Go die wij getest hebben: CPU: Intel Core i5-1035G1 (4-cores, 3.60GHz boost)

Graphics: Intel UHD Graphics

RAM: 8GB LPDDR4x RAM

Display: 12,4 Inch 1.536 x 1.024 Touchscreen

Opslag: 256GB SSD

Aansluitingen: 1 x USB Type C, 1 x USB Type A, 1 x 3.5mm Audio, 1 x Surface Connect

Connectiviteit: Wi-Fi 6 802.11ax and Bluetooth 5

Camera: Widescreen HD (720p) webcam

Gewicht: 2.45 lb (1.11kg)

Afmetingen: 27,81 x 20,57 x 1,57cm

De goedkoopste optie kost hier 629 euro en is uitgerust met 4GB RAM en 128GB opslag, vervolgens is er de optie met 8GB RAM en 128GB opslag voor 799 euro en tot slot nog de optie met 8GB RAM en 256GB opslag voor 999 euro. Wij raden hier alvast een van de laatste twee configuraties aan, aangezien we uit eigen ervaring weten dat 4GB RAM vaak niet genoeg is om vlot te kunnen werken met Windows 10.

Gewoonlijk krijgen we een heleboel verschillende configuraties te zien bij Microsoft, maar bij de Surface Laptop Go is dat niet zo. We krijgen nu namelijk slechts de keuze uit één processor, de Intel Core i5-1035G1. Daarnaast kan je kiezen voor 4GB of 8GB RAM-geheugen (voor de zakelijke klanten is 16GB ook een optie) en 64GB, 128GB of 256GB interne opslag.

De Surface Laptop Go is sinds eind oktober beschikbaar in heel de Benelux.

(Image credit: Future)

Herkenbaar design

De Surface Laptop Go mag dan een budgetmodel zijn, maar erft alsnog veel elementen van zijn meer premium broertjes. Zo krijgen we hetzelfde compacte design met een behuizing die grotendeels van aluminium is. Om de prijs te kunnen drukken, is er gekozen voor een plastic onderkant die bijgevolg sneller krassen kan oplopen. Het geheel voelt wel nog steeds erg stevig aan. Het display is hier 12,4-inch groot en is eveneens een touchscreen. Door zijn lage prijs hadden we verwacht dat het touchscreen mogelijk weggelaten zou worden en we zijn aangenaam verrast dat deze functionaliteit behouden blijft. De resolutie ligt hier wel iets lager met 1536 x 1024 pixels (net geen Full HD), maar door het kleine formaat is dit niet storend.

We krijgen hier ook bijna hetzelfde toetsenbord met één opvallend gebrek. De Surface Laptop Go typt even aangenaam als de rest van de Surface-producten, maar Microsoft heeft ervoor gekozen om hier geen toetsenbordverlichting aan te brengen. Combineer dat met donkergrijze toetsen en het gevolg is dat je in de late uurtjes of donkere ruimtes iets meer moeite moet doen om je toetsen te kunnen zien.

Het toetsenbord maakt wel optimaal gebruik van de ruimte dus ondanks het kleinere formaat hadden we niet het gevoel dat het toetsenbord te klein was geworden. Het toetsenbord introduceert tot slot een nieuwigheid en dat is een vingerafdrukscanner in de aan/uitknop rechtsboven. Tijdens onze testperiode reageerde de scanner altijd erg accuraat en hadden we nooit een tweede poging nodig om in te loggen.

Op vlak van aansluitingen heeft de Surface Laptop Go de absolute basis. Aan de rechterkant vinden we alleen de oplaadpoort en aan de linkerkant zien we een traditionele usb-poort, een USB-C-poort en een 3,5mm-audiopoort. Wie dus graag accessoires of een tweede display aansluit, zal moeten investeren in een docking station. We zijn alvast blij dat Microsoft de traditionele usb-poort wel behoudt in tegenstelling tot de MacBooks van Apple.

(Image credit: Future)

Prestaties en batterijduur

Benchmarks Dit zijn de scores van de Surface Laptop Go op onze benchmarks: Cinebench R20 CPU: 1.211 punten

3DMark Time Spy: 479; Fire Strike: 1.512; Sky Diver: 6.538

GeekBench 5: 1.200 (single-core); 3.384 (multi-core)

PCMark 10: 3.446 points

PCMark 10 Battery Life: 11 uur 15 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 8 uur en 9 minuten

Voor onze review zijn we aan de slag gegaan met de Surface Laptop Go configuratie met 8GB RAM-geheugen en 256GB interne opslag (adviesprijs van 999 euro).

Bij ons dagelijks gebruik hebben we zelden prestatieproblemen ondervonden. Pas vanaf meer dan vijftien tabbladen in Firefox begon de ventilator te blazen en merkten we een kleine vertraging op bij het intypen van tekst en het laden van nieuwe tabbladen. We hebben ook wat lichte fotobewerking uitgeprobeerd en dat liep eveneens vlot. Losse taken zijn dus geen probleem, maar bij intensief multi-tasken stoot je wel snel tegen de limiet van RAM-geheugen van 8GB. Foto’s bewerken met tien geopende tabbladen in Firefox kan al eens problemen opleveren. De Surface Laptop Go kan verder een lichte game zoals Hearthstone of Among Us draaien, maar verwacht niet dat je tegelijkertijd nog veel andere geopende programma’s kan hebben.

Op vlak van batterijduur zijn we gewend dat Microsoft erg optimistische claims maakt en dat is hier zeker ook zo. De opgegeven dertien uur ga je zeer waarschijnlijk nooit halen. Dat is gelukkig geen rampzalig nieuws, want voor een Windows-laptop scoort de Surface Laptop Go nog steeds goed. Bij gemiddeld gebruik (wat tekstverwerking en surfen op het web) haalden we gemiddeld zeven à acht uur uit de batterij. Dit kan natuurlijk verhoogd worden door de schermhelderheid te verlagen en batterijbesparing aan te zetten, maar dertien uur lijkt een utopie.

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een degelijke betaalbare laptop wil

Als we kijken naar andere laptops op dit prijspunt, maakt de Surface Laptop Go minder compromissen. Het totaalplaatje klopt gewoon en er zijn geen dramatische minpunten.

Je vaak op pad bent met je laptop

Het lichtgewicht ontwerp en het comfortabele toetsenbord zijn ideaal voor mensen die vaak onderweg zijn met hun laptop en toch nog wat werk willen verzetten.

Je houdt van kleinere laptops

Kleinere laptops hebben de gewoonte om vaak duurder te zijn, maar dat is hier niet zo. De Surface Laptop Go is een van de kleinste laptops die er zijn en blijft toch betaalbaar.

Koop hem niet als...

Je vaak zware foto- of videobewerking doet

Door de iets zwakkere CPU en het gebrek aan krachtigere configuraties, valt de Surface Laptop Go uit de boot bij gebruikers die grafisch intensieve taken willen doen.

Je vaak tot in de late uurtjes werkt

Het gebrek aan een verlicht toetsenbord wordt duidelijk wanneer je in een iets donkerdere omgeving aan het werken bent. We hadden dan vaak moeite om te zien wat we precies typten.