LG V60 ThinQ video en foto tonen toestel in vol ornaat

The LG V50 ThinQ, above, will likely have a successor soon

De LG V60 ThinQ kan eigenlijk op elk moment uit de doeken gedaan worden. De originele planning was waarschijnlijk om het apparaat op het Mobile World Congress 2020 te presenteren, maar door de dreiging van het coronavirus is het volledige evenement afgeblazen.

In een tweet van gerespecteerd leaker Evan Blass zien we een foto die een glimp heeft opgevangen van de LG V60 ThinQ. Vervolgens linkt Blass ook naar een video van PBKreviews. Hoewel die site iets minder betrouwbaar is doorgaans, gaan we er niet vanuit dat Blass naar deze site zou linken als het filmpje nep zou zijn.

Hoe dan ook, in zowel de video als op het plaatje zien we een telefoon met een regendrupnotch aan de bovenzijde van het scherm. Daarin zit een enkele frontcamera verstopt. Aan de onderzijde is een vrij dunne rand te vinden.

Bekijk de beste LG smartphones

LG V60 ThinQ verschijnt alleen in VS en Europa

Wat vinden we van de LG G8X ThinQ?

Op de achterzijde zie je de term 'V60 ThinQ' staan, evenals een lang horizontaal camerablok met vier lenzen. De achterkant is verder zwart gehouden en lijkt van glas gemaakt te zijn. Het frame ziet er metaalachtig uit en heeft een contrasterende zilveren glans.

In het filmpje wordt het toestel in kwestie ook ingeschakeld, waarna we de naam 'LG V60 ThinQ' op het display zien.

Hoewel we altijd adviseren geruchten met een korreltje zout te nemen, zien we hier niet veel zaken die ons doen twijfelen over de echtheid van het materiaal. Ook komt het design overeen met een eerder gelekte render van het apparaat.

Saillant detail: in de render was er sprake van een gouden frame. Wellicht dat je de keuze hebt om uit verschillende frames te kiezen.

Mocht de LG V60 ThinQ verschijnen, dan zullen wij het aan je laten weten. Verwacht op termijn ook een hands-on en een uiteindelijke review, mocht het apparaat verschijnen in de Benelux.