'LG V60 verschijnt alleen in Europa en VS'

Naast Samsung is er nog een andere grote fabrikant in Zuid-Korea die nog smartphones maakt, al zal je de telefoons ervan niet snel meer op straat zien. We hebben het dan natuurlijk over LG, dat ondanks de mindere financiële cijfers nog altijd smartphones produceert.

Naast de LG G-serie produceert de fabrikant ook nog telefoons voor haar andere high-end serie, namelijk de V-lijn. Ondertussen zijn we aanbeland bij de opvolger van de LG V50; de LG V60. Het beestje verschijnt echter lang niet in alle delen van de wereld.

LG Mobile Communications Business-hoofd Shin Jae-Suk meldde in een winstoproep dat LG haar strategie aanpast voor nieuwe toptelefoons. Het wil enkel en alleen vlaggenschepen uitbrengen in gebieden waar consumenten 'standaard' veel geld overhebben voor telefoons. Ook wordt er gekeken of providers agressieve marketing hanteren, zo valt te lezen in de berichtgeving van TheElec.

Het is de verwachting dat de LG V60 met 5G-ondersteuning op de markt komt. In thuisland Korea wil LG een meer betaalbare 5G-smartphone uitbrengen. Wellicht dat de topman van LG verwijst naar de LG G9; de G-serie is namelijk al enkele jaren bijzonder scherp geprijsd, zeker ten opzichte van de V-serie.

5G smartphones opsplitsen in verschillende markten

Het gericht 'targeten' van andere smartphones per gebied is niets nieuws voor smartphonefabrikanten, en zeker niet voor LG. Wel wordt het proces dusdanig gecompliceerd door de komst van 5G. De nieuwe telecommunicatiestandaard is nog verre van geïnstalleerd in de wereld, en de ontwikkelingen omtrent 5G verschillen per land.

Consumenten zijn vooralsnog wat onverschillig over 5G, maar sneller mobiel internet kan iedereen natuurlijk waarderen. In 2019 vond LG het hoog tijd om de LG V50 ThinQ met 5G-ondersteuning uit te brengen. De telefoon voelde als een minieme verbetering van de LG V40, en het ziet ernaar uit dat LG vooral snel een 5G-telefoon op de markt wilde brengen. Althans, in sommige delen van de wereld; in de Benelux is hij nog niet te koop.

We zijn benieuwd of LG qua prijs ook met de LG V60 verder door gaat schuiven naar de prijzen die Samsung en Apple momenteel hanteren voor hun vlaggenschepen.