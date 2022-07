iOS 16 Developer Bèta 4: bewerken van berichten en unsend-opties

Apple's visie voor berichtgeving waar gebruikers volledige controle over hebben komt nu beter in beeld.

Woensdag heeft de iPhone-maker eindelijk de langverwachte iOS 16 Developer Bèta 4 uitgebracht, met updates voor Berichten en Mail die een beter inzicht geven in hoe de nieuwe controle over de communicatie-apps wel en niet gaat werken. De nieuwste release komt een paar weken na Apple's eerste iOS 16 publieke bèta (opens in new tab).

Wat Berichten betreft, lijkt het ophalen en bewerken van verzonden berichten veel meer op wat het was toen Apple de functie en iOS 16 in zijn geheel aankondigde tijdens de WWDC-ontwikkelaarsconferentie (opens in new tab) in juni. Maar het bedrijf voegt ook enkele nuances toe die toen nog niet helemaal duidelijk waren.

Berichten kunnen tot 15 minuten nadat ze zijn verzonden worden bewerkt. Aan de kant van de ontvanger zien ze een logboek van je wijzigingen. Dit betekent dat ze zowel het originele bericht als het nieuwe bericht zien, voorafgegaan door "Bewerkt naar". Het bewerken van berichten in iOS 16 verandert de geschiedenis niet. Het eerste bericht blijft staan.

Er is ook een limiet aan het aantal bewerkingen dat je kunt maken. Je hebt er vijf. Als je er meer nodig hebt, overweeg dan om het bericht te verwijderen.

Wat de functie voor het ongedaan maken van berichten betreft, is het venster veel kleiner. Je hebt twee minuten om over je woorden na te denken. Maar de huidige bèta is onbetrouwbaar, en het kan zijn dat berichten niet verdwijnen van de telefoons van degenen die niet een van de iOS 16-bèta's gebruiken.

Mails terugroepen

Er komen ook hulpmiddelen om je mails onder controle te houden. iOS 16 Developer Beta 3 had een voorkeursinstelling voor het ongedaan maken van verzenden, waarmee je het op uit of op 10, 20 of 30 seconden kon zetten. Gmail (opens in new tab) biedt een vergelijkbaar venster voor het ongedaan maken van verzending van 30 seconden.

Een halve minuut dus om je bericht te heroverwegen en deze ongedaan te maken. De optie Verzenden ongedaan maken verschijnt binnen dat tijdsvlak onderaan het e-mailscherm en kan, met de tikkende klok, gemakkelijk over het hoofd worden gezien. 30 seconden gaan nu eenmaal snel voorbij.

Er is meer

Andere updates in deze build zijn de mogelijkheid voor ontwikkelaars om Live Activiteiten te bouwen via een nieuwe API. Deze activiteitenvensters kunnen op het nieuwe vergrendelscherm worden weergegeven en je bijvoorbeeld live scores van je favoriete sportteams laten zien.

De vroege beschikbaarheid van de nieuwe tool zou normaal gesproken betekenen dat ontwikkelaars hun Live-activiteiten klaar kunnen hebben voor iOS 16. Deze wordt naar verwachting gelanceerd in september. Een update op Apple's Developer-pagina (opens in new tab) herinnert ontwikkelaars er echter aan dat "Live Activities en ActivityKit niet worden opgenomen in de initiële publieke release van iOS 16." Ontwikkelaars krijgen meer tijd om deze widgets uit te bouwen en ter goedkeuring in te dienen bij de App Store voordat Live Activities later dit jaar wordt gelanceerd.

Al deze ontwikkelaarsupdates verschijnen als het goed is in de volgende iOS 16 publieke bèta wanneer die uitkomt.

